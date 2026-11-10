La visita apostólica del papa León XIV al Perú contará con una cobertura especial para que los fieles y el público en general puedan acompañar sus actividades sin necesidad de desplazarse hasta los lugares donde estará presente. Si quieres seguir al pontífice EN VIVO, aquí te contamos qué canales de televisión y plataformas digitales ofrecerán transmisiones y cobertura de su recorrido por el territorio peruano.

Entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026, el Santo Padre cumplirá una agenda que comprende actividades religiosas, encuentros con autoridades y celebraciones multitudinarias en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Debido a la importancia de este acontecimiento, medios de comunicación nacionales y organismos de la Iglesia han preparado espacios especiales para acercar sus principales momentos a la audiencia.

Para no perderte ninguna de sus apariciones, es importante conocer cuáles son las señales televisivas que anunciaron transmisiones de las misas y actividades papales, así como las alternativas disponibles para conectarse desde un celular, computadora o Smart TV. A continuación, te presentamos los canales, enlaces oficiales y plataformas digitales donde podrás seguir la visita de León XIV al Perú.

El papa León XIV (Robert Prevost) visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026 como parte de su primer viaje apostólico por Sudamérica. (Foto: ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS / HANS LUCAS / AFP)

Canales de TV y plataformas para seguir al papa León XIV en Perú

Los fieles y espectadores podrán seguir la visita apostólica del papa León XIV a través de TVPerú, designado como canal oficial del acontecimiento por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). La entidad tendrá a su cargo la generación de las imágenes de las actividades del pontífice y su distribución a los medios de comunicación nacionales, regionales y extranjeros debidamente acreditados. Por su parte, ATV anunció una programación especial del 11 al 16 de noviembre, con transmisiones EN VIVO de las misas, encuentros y principales actividades del Santo Padre, tanto por su señal televisiva como por su página web y redes sociales.

Asimismo, Vatican News, el medio oficial de comunicación de la Santa Sede, ofrecerá transmisiones en directo de determinadas actividades del viaje apostólico. Su transmisión podrá seguirse con comentarios en alemán.