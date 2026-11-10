El papa León XIV visitará Lima, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa durante su estancia en Perú, del 11 al 16 de noviembre de 2026 . El Callao también forma parte del itinerario, como punto de llegada, salida y conexión aérea. Así lo establece el programa publicado por la Santa Sede, que incluye celebraciones religiosas, encuentros con jóvenes y actividades con representantes de los pueblos amazónicos.

Para quienes esperan acompañar al pontífice, la principal referencia es el itinerario oficial: permite identificar dónde estará cada día y distinguir las misas de otras actividades. La etapa peruana forma parte de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, que concluirá con su llegada a Roma el 17 de noviembre.

¿Qué destinos visitará el papa León XIV y en qué fechas?

El recorrido comenzará el miércoles 11 de noviembre con su llegada a la Base Aérea del Callao, a las 17:30 . Después se trasladará a Lima para la bienvenida en Palacio de Gobierno y el encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Fecha de noviembre Destinos del recorrido Actividades destacadas Miércoles 11 Callao y Lima Llegada, bienvenida y encuentro con autoridades. Jueves 12 Lima Actividades en la Catedral y vigilia en el Estadio Nacional. Viernes 13 Chiclayo y Pimentel Misa en Pampas de Pimentel y encuentros pastorales y universitarios. Sábado 14 Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña Coronación mariana, misa y oración por el jubileo de Santo Toribio. Domingo 15 Cusco, Pucallpa y retorno a Lima Encuentros con fieles y pueblos amazónicos; misa en Ucayali. Lunes 16 Lima y Callao Visita a adultos mayores, misa final y despedida.

Lima y Callao: llegada, vigilia juvenil y misa de despedida

Lima concentrará actividades al inicio y al final de la visita. El jueves 12, el pontífice se reunirá con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. Luego participará en la celebración de la Hora Media en la Catedral y, a las 11:30, en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la plaza de la Catedral.

Para los jóvenes y universitarios, la cita señalada será la vigilia de oración del Estadio Nacional, programada para las 18:00 de ese jueves. Es una actividad distinta de las misas anunciadas para los días posteriores.

El lunes 16 comenzará con una visita al personal y a los residentes de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10:30 celebrará misa en la Base Aérea Las Palmas; posteriormente, la despedida será en la Base Aérea del Callao, a las 13:15 . Ambos recintos cumplen funciones diferentes dentro de la agenda.

Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz y Zaña: la ruta del norte

La etapa norteña comenzará el viernes 13 con el vuelo desde el Callao hacia Chiclayo. Tras llegar a las 09:10, León XIV celebrará misa a las 10:30 en la explanada de las Pampas de Pimentel . La jornada incluirá una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero y encuentros en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

El sábado 14 tendrá lugar el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, a las 08:00. Después viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba para celebrar misa a las 11:00 . El programa también incorpora Zaña y un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, a las 17:30, por la clausura de su año jubilar.

Cusco y Pucallpa: horarios para seguir la visita del domingo

El domingo 15 reunirá dos etapas diferentes: el encuentro con expresiones de piedad popular en Cusco y las actividades con comunidades y misioneros de la Amazonía en Pucallpa.

Ciudad Hora peruana Actividad y lugar Cusco 10:30 Encuentro con fieles en Saqsaywaman. Cusco 11:45 Ángelus en la plaza de la Catedral. Pucallpa 15:00 Encuentro con misioneros y pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Pucallpa 16:45 Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Un detalle importante para organizarse: en Cusco se anuncian un encuentro y el Ángelus, no una misa. La celebración eucarística de esa tarde será en Pucallpa. Asimismo, el Malecón Puerto Callao pertenece a la etapa amazónica del recorrido y no debe confundirse con la Base Aérea del Callao utilizada para los traslados.