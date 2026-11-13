Ante miles de jóvenes, el Papa reflexionó sobre tres conceptos: pasión, vocación y amistad. Además, los invitó a confiar en Jesús y no temer a los nuevos comienzos. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Ante miles de jóvenes, el Papa reflexionó sobre tres conceptos: pasión, vocación y amistad. Además, los invitó a confiar en Jesús y no temer a los nuevos comienzos. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
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Redacción Gestión
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Durante su encuentro con la juventud peruana en el Estadio Nacional, al que asistieron aproximadamente 60 mil personas. El sumo pontífice León XIV llamó a los jóvenes peruanos a vivir con pasión sus proyectos, confiar en Dios y no tener miedo de asumir una misión en sus vidas.

“Alguien me ha dicho que en el Perú hace falta un signo de esperanza. Pues hoy aquí, en el Estadio Nacional, son ustedes el signo de esperanza”, expresó al iniciar su discurso, en el que compartió reflexiones sobre la búsqueda personal, el sufrimiento, la vocación y la amistad.

A partir de un pasaje del Evangelio de San Juan, el Papa planteó una pregunta a los asistentes: “¿Qué buscan? ¿Qué desean encontrar? ¿Qué esperan de la vida?”.

Papa León XIV: “El sufrimiento nunca tiene la última palabra”

Durante su mensaje, León XIV también se refirió a los jóvenes que atraviesan momentos de soledad, pérdidas o incertidumbre sobre su futuro.

Al respecto, recordó el sufrimiento de Jesús en la cruz y sostuvo que, incluso en medio de la angustia, mantuvo su amor.

En esa línea, explicó que Cristo aceptó cargar con la cruz por la salvación de la humanidad y que, mediante su entrega, aquel instrumento de muerte se convirtió en una manifestación de amor capaz de vencer a la muerte.

“Cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad, incluso cuando les cueste encontrar palabras para rezar. Él conoce nuestras lágrimas, conoce las preguntas que todavía no sabemos responder”, manifestó.

León XIV sostuvo que la fe puede ayudar a afrontar las dificultades y remarcó que nadie debe sentirse obligado a mostrarse fuerte todo el tiempo, pues también necesita recibir acompañamiento.
León XIV sostuvo que la fe puede ayudar a afrontar las dificultades y remarcó que nadie debe sentirse obligado a mostrarse fuerte todo el tiempo, pues también necesita recibir acompañamiento.

Asimismo, recomendó buscar la compañía de las personas que los quieren, al señalar que hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga. “La fe nos sostiene en ese camino y nos recuerda que el sufrimiento nunca tiene la última palabra”, agregó.

“Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”, sostuvo.

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