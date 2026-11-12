Para facilitar el desplazamiento de los asistentes a la misa que ofrecerá el papa León XIV este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco, la Línea 1 del Metro de Lima brindará servicio gratuito durante toda esa jornada.

Detalló que el servicio gratuito regirá desde las 00:00 hasta las 22:00 horas.

Si bien el servicio será gratuito, el ingreso a las estaciones se realizará utilizando las tarjetas de Línea 1, como parte del procedimiento habitual de acceso. En caso de que algún pasajero no cuente con una tarjeta deberá solicitar orientación y asistencia al personal de la estación para facilitar su ingreso, informó la Agencia Andina.

Como parte de su plan especial de operaciones, Línea 1 incrementará la frecuencia de sus trenes y realizará un total de 656 viajes, lo que representa un aumento de más del 20% respecto de una jornada habitual. Esta medida busca facilitar el traslado de los pasajeros y atender la mayor demanda prevista durante esta importante celebración religiosa.

Estaciones Ayacucho y Jorge Chávez serán los principales puntos de acceso para llegar a la base aérea Las Palmas. Foto: GEC

¿En qué paradero se deben bajar?

Los pasajeros que asistan a la misa podrán utilizar las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez como puntos de llegada para dirigirse a las puertas de acceso 2, 3 y 4 de la Base Aérea Las Palmas.

Recomendaciones para viaje seguro

Ante la mayor afluencia de pasajeros, Línea 1 compartió algunas recomendaciones para realizar un viaje seguro y ordenado, tanto de ida como de regreso:

- Planifica tu viaje: sal con anticipación y considera los tiempos de traslado a pie desde las estaciones hasta la Base Aérea Las Palmas.

Estaciones Ayacucho y Jorge Chávez serán los principales puntos de acceso para llegar a la base aérea Las Palmas. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec y Cesar Bueno @photo.gec

- Ten lista tu tarjeta: si bien no habrá un cobro, el pasajero debe mostrar su tarjeta a fin de acceder.

- Respeta el orden de ingreso: deja salir a los pasajeros antes de abordar y espera detrás de la línea amarilla en el andén.

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- Evita correr o empujar: mantén la calma y sigue las indicaciones del personal de Línea 1 durante el ingreso, la salida y el desplazamiento por las estaciones.

- Cuida tus pertenencias: mantén tus objetos personales contigo y presta atención a tu entorno, especialmente en espacios de alta concentración de personas.

- Facilita la movilidad de todos: cede el asiento a quienes más lo necesitan y evita obstruir las puertas de los trenes.

- Organiza tu retorno: al finalizar la misa sigue las indicaciones del personal de Línea 1 y respeta el orden de abordaje para evitar aglomeraciones.