El papa León XIV ofrecerá este lunes 16 de noviembre una misa en la Base Aérea Las Palmas. (Fotos: Joel Alonzo/GEC).
El papa León XIV ofrecerá este lunes 16 de noviembre una misa en la Base Aérea Las Palmas. (Fotos: Joel Alonzo/GEC).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

ubicada en Santiago de Surco, la Línea 1 del Metro de Lima brindará servicio gratuito durante toda esa jornada.

Detalló que el servicio gratuito regirá desde las 00:00 hasta las 22:00 horas.

En caso de que algún pasajero no cuente con una tarjeta deberá solicitar orientación y asistencia al personal de la estación para facilitar su ingreso, informó la Agencia Andina.

Como parte de su plan especial de operaciones, Línea 1 incrementará la frecuencia de sus trenes y realizará un total de 656 viajes, lo que representa un aumento de más del 20% respecto de una jornada habitual. Esta medida busca facilitar el traslado de los pasajeros y atender la mayor demanda prevista durante esta importante celebración religiosa.

Estaciones Ayacucho y Jorge Chávez serán los principales puntos de acceso para llegar a la base aérea Las Palmas. Foto: GEC
Estaciones Ayacucho y Jorge Chávez serán los principales puntos de acceso para llegar a la base aérea Las Palmas. Foto: GEC

¿En qué paradero se deben bajar?

Los pasajeros que asistan a la misa podrán utilizar las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez como puntos de llegada para dirigirse a las puertas de acceso 2, 3 y 4 de la Base Aérea Las Palmas.

Recomendaciones para viaje seguro

Ante la mayor afluencia de pasajeros, Línea 1 compartió algunas recomendaciones para realizar un viaje seguro y ordenado, tanto de ida como de regreso:

- Planifica tu viaje: sal con anticipación y considera los tiempos de traslado a pie desde las estaciones hasta la Base Aérea Las Palmas.

Estaciones Ayacucho y Jorge Chávez serán los principales puntos de acceso para llegar a la base aérea Las Palmas. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec y Cesar Bueno @photo.gec
Estaciones Ayacucho y Jorge Chávez serán los principales puntos de acceso para llegar a la base aérea Las Palmas. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec y Cesar Bueno @photo.gec

- Ten lista tu tarjeta: si bien no habrá un cobro, el pasajero debe mostrar su tarjeta a fin de acceder.

- Respeta el orden de ingreso: deja salir a los pasajeros antes de abordar y espera detrás de la línea amarilla en el andén.

- Evita correr o empujar: mantén la calma y sigue las indicaciones del personal de Línea 1 durante el ingreso, la salida y el desplazamiento por las estaciones.

- Cuida tus pertenencias: mantén tus objetos personales contigo y presta atención a tu entorno, especialmente en espacios de alta concentración de personas.

- Facilita la movilidad de todos: cede el asiento a quienes más lo necesitan y evita obstruir las puertas de los trenes.

- Organiza tu retorno: al finalizar la misa sigue las indicaciones del personal de Línea 1 y respeta el orden de abordaje para evitar aglomeraciones.

TE PUEDE INTERESAR

Papa León XIV reza ante el Señor de los Milagros en Lima
Metropolitano modifica rutas y cierra seis estaciones por visita del papa León XIV
Papa León XIV en Lima: conoce la ruta del Papamóvil y sus actividades

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.