En el segundo día de su visita al Perú, el papa León XIV llegó este jueves 12 de noviembre al Palacio Municipal de Lima, donde fue recibido por el alcalde de la capital, Renzo Reggiardo, quien le entregó las Llaves de la Ciudad como parte de una breve ceremonia protocolar.

Durante su visita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el Santo Padre también firmó el Libro de Oro de la comuna y recibió una camiseta de la selección peruana . Previamente, a su ingreso al recinto municipal, participó en la develación de una placa conmemorativa en su honor.

El pontífice se mostró de buen semblante durante su recorrido por la capital. Tras cumplir con las actividades en el Palacio Municipal, se dirigió al Palacio Arzobispal, donde tenía previsto reunirse con los obispos del Perú.

“Algunos decían que no iba a venir, que no iba a ser capaz”

El papa León XIV hizo referencia a las dudas que existían sobre su llegada al Perú durante su encuentro con los obispos en el Palacio Arzobispal. “Algunos saben que había aquellos Tomases que decían: ‘Él no va a venir. No va a ser capaz’. Pero Dios es grande y su gracia es más grande que todos nosotros y de verdad estoy muy contento de estar aquí entre ustedes”, expresó el pontífice al iniciar su intervención.

El Santo Padre también manifestó su agradecimiento por la oportunidad de reencontrarse con los obispos peruanos, luego de la visita que estos realizaron a Roma meses atrás. “Me ilusionan también los encuentros que tendré estos días en Perú. Gracias por el trabajo que han hecho”, señaló, antes de abordar otros temas vinculados con los desafíos de la Iglesia en el país.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, entregó las Llaves de la Ciudad al papa León XIV durante su visita protocolar al Palacio Municipal. Foto: Captura MML.

Durante su mensaje, León XIV también recordó la exhortación del papa Francisco a trabajar por la unidad de la Iglesia, pronunciada en un encuentro con los obispos peruanos en 2018. Además, se refirió a los abusos perpetrados por miembros del clero y pidió responder con verdad, justicia, perdón y reparación, junto con un compromiso firme con la prevención y la protección de los más vulnerables.

En otro momento, se refirió a los casos de abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial, y pidió una respuesta basada en la verdad, la justicia y la reparación. “Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, expresó.

¿Qué actividades tiene programadas el papa León XIV este jueves?

La agenda oficial del pontífice contempla un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal, programado para las 9:30 a.m.

Posteriormente, a las 10:20 a.m., tiene prevista su participación en la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima. En esta actividad estarán presentes obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales.

Tras cumplir con las actividades en el Palacio Municipal, el papa León XIV se dirigió al Palacio Arzobispal. Foto: GEC.

A las 11:30 a.m., el papa León XIV participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano. La actividad se desarrollará en la Catedral de Lima y contará con una intervención pública ante representantes de la sociedad civil.

La agenda continuará por la tarde con una vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional, prevista para las 6:00 p.m. El encuentro reunirá a jóvenes, universitarios y comunidades católicas de distintos sectores de la capital. La jornada concluirá con una cena privada entre el pontífice y los obispos, programada para las 8:00 p.m.

León XIV congregó a tres millones de personas durante su primer día

El regreso del papa León XIV al Perú, el miércoles 11 de noviembre, estuvo acompañado por una multitud que se concentró a lo largo de su recorrido desde el aeropuerto hasta el Centro Histórico de Lima.

De acuerdo con las autoridades locales citadas por el Vaticano, alrededor de tres millones de personas salieron a las calles para recibir al pontífice durante el trayecto de más de diez kilómetros. La movilización se registró tanto en el Callao como en distintos puntos de la capital.

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En su primera jornada, el Santo Padre se trasladó inicialmente en un vehículo cerrado y realizó el tramo final en el papamóvil, antes de llegar al Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori.