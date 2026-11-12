Seis estaciones del Metropolitano permanecerán cerradas temporalmente durante el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV. Conoce los detalles. Foto: Andina.
Seis estaciones del Metropolitano permanecerán cerradas temporalmente durante el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV. Conoce los detalles. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El servicio del Metropolitano tendrá modificaciones en sus recorridos por el centro de Lima este jueves 12 de noviembre, debido al , informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

De acuerdo con la entidad, los servicios Expresos y la ruta D mantendrán su recorrido habitual por las avenidas España y Alfonso Ugarte. En tanto, la ruta C llegará solo hasta la estación Central.

La ruta A también tendrá una modificación: circulará por la avenida Alfonso Ugarte y realizará una única parada en la estación Quilca. Asimismo, seis estaciones permanecerán cerradas temporalmente: Lampa, Emancipación, Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla.

¿Qué actividades realizará el papa León XIV este jueves?

Luego, a las 11:30 a.m., participará en un encuentro en la plaza de la Catedral, donde abordará los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

El Metropolitano modificará sus recorridos este jueves 12 de noviembre por el plan de seguridad establecido ante las actividades del papa León XIV en el centro de Lima. Foto: GEC.
El Metropolitano modificará sus recorridos este jueves 12 de noviembre por el plan de seguridad establecido ante las actividades del papa León XIV en el centro de Lima. Foto: GEC.

Por la tarde, a las 6:00 p.m., encabezará una . Finalmente, a las 8:00 p.m., tiene programada una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Ante las modificaciones del servicio, la ATU recomendó a los usuarios tomar previsiones, evaluar rutas alternas y anticipar sus desplazamientos para evitar contratiempos. También pidió mantenerse informados mediante sus canales oficiales sobre cualquier cambio en el servicio.

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