El sector servicios creció 3.4% en agosto de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior, y acumuló una expansión de 4.3% entre enero y agosto, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El resultado estuvo impulsado por el crecimiento de todos sus subsectores. Destacaron otros servicios, con un avance de 4.6%, y los servicios prestados a empresas, que aumentaron 3.9%.

En este último rubro, sobresalieron los servicios de publicidad (6.6%) y las agencias de viajes y operadores turísticos (5.4%).

Por su parte, el subsector financiero y de seguros creció 3.2%, favorecido por el incremento de los depósitos y créditos, que avanzaron 7.9% en términos reales. Transporte y almacenamiento registró una expansión de 2.6%.

En contraste, alojamiento y restaurantes presentó el menor crecimiento, con un avance de 1.2%, luego del impulso que recibió en julio por el feriado de Fiestas Patrias.