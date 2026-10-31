Entre enero y agosto, la actividad acumuló un crecimiento de 4.3%. Los depósitos y créditos también destacaron, con un incremento real de 7.9%. (Foto: Andina)
Entre enero y agosto, la actividad acumuló un crecimiento de 4.3%. Los depósitos y créditos también destacaron, con un incremento real de 7.9%. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El resultado estuvo impulsado por el crecimiento de todos sus subsectores. Destacaron otros servicios, con un avance de 4.6%, y los servicios prestados a empresas, que aumentaron 3.9%.

En este último rubro, sobresalieron los servicios de publicidad (6.6%) y las agencias de viajes y operadores turísticos (5.4%).

En contraste, alojamiento y restaurantes presentó el menor crecimiento, con un avance de 1.2%, luego del impulso que recibió en julio por el feriado de Fiestas Patrias.

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