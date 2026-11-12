El grupo, que suma más de 35 años en el país a través de sus marcas, empezó con salas de juego. (Foto: Difusión)
El grupo, que suma más de 35 años en el país a través de sus marcas, empezó con salas de juego. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
Edgar Velito

Gladcon Group, el conglomerado de capitales peruanos que opera casinos presenciales, hoteles en el norte del país y la plataforma de casino online Somos Casino, prepara un 2027 de expansión apoyado en compras de otros operadores. Antes de eso terminó de renovar su principal hotel-casino en Chiclayo, una ciudad que se alista para recibir al papa León XIV y que mira con preocupación la llegada del Fenómeno de El Niño.

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