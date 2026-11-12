Félix Gómez Cordero, CEO de Gladcon Group, explicó a Gestión que la compañía tiene más de 30 operaciones en el país. Su presencia se concentra de Lima hacia el norte: Trujillo, Piura, Huacho, Chimbote, Chiclayo y Tumbes. En Lima cuenta con cuatro casinos. En total, maneja alrededor de 5,000 máquinas, en un mercado de casinos presenciales que estima en unas 350 operaciones y 75,000 máquinas.

Por número de máquinas y de operaciones, el ejecutivo ubicó al grupo entre los tres primeros operadores del país, aunque precisó que es difícil estimar su participación por ingresos.

Casinos: Gladcon crece a doble dígito con compras en Piura e Iquitos

El grupo, que suma más de 35 años en el país a través de sus marcas, empezó con salas de juego. Luego sumó restaurantes, porque la regulación exige que la sala tenga un restaurante o un hotel. Después pasó a la hotelería, con establecimientos de cuatro y tres estrellas en Chiclayo y Piura. Gladcon Group, como tal, nació en 2022, tras la pandemia, como resultado de la fusión de la Corporación PJ y la Corporación Meier.

El casino presencial representa el 90% de los ingresos del grupo. “Nuestro corazón es definitivamente presencial y los planes de la empresa son seguir creciendo y consolidándonos en esa vertical”, afirmó.

En el canal online, la estrategia es complementaria: Somos Casino busca ofrecer beneficios cruzados a los clientes de sus salas. Gómez reconoció que ese mercado crece más rápido que el presencial, pero sostuvo que los grandes operadores ya ocuparon el espacio. “El costo de posicionarnos ahí no tiene sentido para nuestra estrategia como empresa”, precisó. Por la misma razón, aunque tiene producto de apuestas deportivas, no lo impulsa.

Sobre el 2026, el ejecutivo indicó que el grupo superó sus expectativas y creció a doble dígito en todos sus negocios, por encima de un mercado de juego presencial que calificó de maduro. A ello se sumaron compras recientes de operaciones de pequeños operadores en Piura e Iquitos.

Félix Gómez Cordero, CEO de Gladcon Group.

Win & Win Hotel & Casino: más de S/ 7 millones y un retorno a cuatro años

El hito del año fue el rebranding del antiguo hotel WinMeier de Chiclayo, que pasó a llamarse Win & Win Hotel & Casino, marca que la empresa ya había aplicado en su operación de Piura. “Después de muchísimo tiempo, sentíamos que era importante refrescar la marca a un concepto más actual”, explicó.

El hotel tiene 94 habitaciones, siete salones de eventos y dos restaurantes, y todas sus instalaciones fueron remodeladas. El casino, de cerca de 300 máquinas, sumó más equipos, cambió su distribución y renovó su oferta de mesas. Además, incorporó una zona china, con productos de temática asiática.

La inversión superó los S/ 7 millones y la empresa espera recuperarla en unos cuatro años. Gómez advirtió que ese plazo dependerá de factores como El Niño y la visita del papa.

El CEO aclaró que la inversión no estuvo vinculada a la visita de León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre con una parada en Chiclayo, pues se planificó con mucha más anticipación. Aun así, espera que suba la demanda en hotelería y gastronomía durante la visita y también en la semana previa y la posterior. En el juego el efecto sería menor, según lo que vio la empresa en la visita papal a Trujillo. “Desde un punto de vista estructural, va a volver a poner a Chiclayo en el mapa del turismo, probablemente del turismo religioso”, anotó.

Frente a El Niño, el grupo protegió las instalaciones de sus casinos y hoteles para resguardar a clientes, huéspedes y trabajadores. También apoya a sus proveedores, incluso con financiamiento. En las ciudades donde opera compra más del 90% de sus insumos a empresas de la zona. Además, da préstamos a sus trabajadores para que protejan sus viviendas antes de las lluvias. “Estoy personalmente y lamentablemente seguro de que no va a ser leve, que va a ser fuerte”, remarcó.

El hito del año fue el rebranding del antiguo hotel WinMeier de Chiclayo, que pasó a llamarse Win & Win Hotel & Casino, marca que la empresa ya había aplicado en su operación de Piura.

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Compras en cartera y tres casinos por remodelar

Para 2027, Gladcon Group proyecta repetir un crecimiento de doble dígito, pese al impacto que El Niño tendría en el primer trimestre. “Hay que esperar el golpe y avanzar”, resumió. Según Gómez, la recuperación se vería a partir del segundo cuatrimestre del año.

La apuesta principal son las adquisiciones. “Nuestros planes de crecimiento son agresivos, tenemos varias operaciones siempre en cartera”, adelantó. No reveló cuántas son ni de qué operadores se trata, pero precisó que están principalmente en el norte y en Lima.

El casino, de cerca de 300 máquinas, sumó más equipos, cambió su distribución y renovó su oferta de mesas. Además, incorporó una zona china, con productos de temática asiática.

En paralelo, el grupo remodelará el próximo año tres casinos ubicados en Piura, Lima y Chimbote. El monto de inversión aún se está definiendo.

La empresa también prueba nuevos conceptos de casino, con un par de pilotos en cartera, pero descartó abrir una línea de negocio fuera del entretenimiento. “La innovación requiere de equivocaciones”, señaló. Fuera del país, Gladcon ha evaluado otros mercados, aunque ninguna operación se ha concretado.

Más sobre Gladcon Group

Impuestos. Según Gómez, entre el impuesto a los juegos (12%) y el ISC (entre 5% y 7%), el sector destina entre 17% y 19% de sus ingresos netos a tributos específicos, antes del Impuesto a la Renta. Además, estimó que la industria aportaría unos S/ 2,000 millones al fisco este año.

Según Gómez, entre el impuesto a los juegos (12%) y el ISC (entre 5% y 7%), el sector destina entre 17% y 19% de sus ingresos netos a tributos específicos, antes del Impuesto a la Renta. Además, estimó que la industria aportaría unos S/ 2,000 millones al fisco este año. Empleo. Según Gómez, la actividad llegó a emplear a 90,000 personas de manera directa. Hoy serían alrededor de 75,000 trabajadores, una caída que el ejecutivo atribuye a la carga tributaria.

Según Gómez, la actividad llegó a emplear a 90,000 personas de manera directa. Hoy serían alrededor de 75,000 trabajadores, una caída que el ejecutivo atribuye a la carga tributaria. Hotelería. No es el negocio principal del grupo. Si bien analiza algunas posibilidades de expansión en este segmento, ninguna está lista para concretarse, y toda apertura de hotel iría ligada a una sala de juego.