León XIV llevaba apenas una semana como papa cuando el antiguo Robert Prevost le confió a uno de sus exsecretarios que quería volver a casa de visita. Y por casa se refería a Chiclayo.

El padre Bob puede haberse criado en los suburbios de Chicago, pero fue en esta discreta ciudad peruana, enclavada en la franja agrícola de la costa norte y alejada de los principales circuitos turísticos, donde el joven sacerdote agustino culminó una intensa trayectoria pastoral en su país adoptivo, un camino que finalmente lo llevaría hasta la silla de San Pedro en Roma.

Casi no hay nadie en la quinta ciudad más grande de Perú que no tenga una historia sobre Monseñor Robert, como se conocía entonces a León. Algunos muestran con orgullo fotos del papa confirmando a sus hijos o sobrinos. Otros recuerdan cuánto le gustaba conducir demasiado rápido por el accidentado norte peruano.

“Si no hubiera sido papa, creo que hubiera sido piloto de Fórmula Uno”, bromeó Eduard Montoya , quien dirige un restaurante junto a la catedral donde, según cuenta, Prevost solía detenerse a desayunar cerdo marinado.

Ser papa en la era moderna implica muchas obligaciones frente a una grey de más de 1,000 millones de católicos: desde cómo conciliar 2,000 años de tradición con una sociedad que cambia rápidamente y está enganchada a la tecnología, hasta decidir cuándo intervenir en política cuando el blanco de las críticas es un susceptible presidente de Estados Unidos.

A diferencia de Francisco, su predecesor, León es deliberado y mesurado al elegir sus palabras. Fue en Perú, un país al que llegó a amar y cuya ciudadanía incluso adoptó, donde perfeccionó su trato con la gente, primero como misionero en Chulucanas y luego como obispo de Chiclayo.

Por eso, la gira de León por América Latina, que abarcará unos 30,600 kilómetros en 11 días, no es simplemente un regreso a casa, según el padre Jasson Sempertegui , quien durante cuatro años manejó la agenda de Prevost en Chiclayo. El papa comenzó a planearla prácticamente desde su primer día en el cargo.

Chiclayo 8 de noviembre de 2026, la ciudad se prepara para la llegada el papa León XIV. (Fotos: Alonso Chero)

Un año y medio después, e incluso tras una cirugía de último minuto por cáncer de pulmón que por un momento puso en duda el viaje, León llegará el viernes a Uruguay para iniciar su primera gira oficial por América Latina como papa. Luego dará a los argentinos la visita papal que esperaron, pero nunca recibieron de Francisco, quien como pontífice jamás regresó a su país natal, donde sigue siendo una figura controvertida.

Perú queda para el final. León dedicará el tramo más largo y personal de la gira al país donde pasó 20 años decisivos de su vida en distintas etapas y que solo dejó en 2023. León ha dicho que su paso por allí moldeó su vida más que cualquier otra experiencia.

En Chiclayo todavía recuerdan la mención especial que León les dedicó en español desde el balcón de la Basílica de San Pedro en sus primeras palabras como papa, justo después de su sorpresiva elección.

Chiclayo 8 de noviembre de 2026. Registro de la catedral de la ciudad donde el Papa León XIV se presentará la próxima semana. (Foto: Alonso Chero /EC)

El mes pasado, cuando León anunció que necesitaba una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar, iglesias de todo Perú, un país predominantemente católico de 34 millones de habitantes, llamaron a rezar por él. La propia presidenta Keiko Fujimori asistió a misa ese mismo día junto a varios ministros.

Pero en ningún lugar las plegarias por su recuperación fueron tan intensas como en Chiclayo, frente a la catedral amarilla que domina una de las principales plazas de la ciudad, donde Monseñor Prevost solía pronunciar sus homilías en un español que con los años sonaba cada vez menos estadounidense.

Unas 40 niñas de primaria tocaron música religiosa mientras los adultos llegaban después del trabajo, algunos con niños dormidos en brazos, y rezaron 50 avemarías. Hoy se alza en la plaza una pérgola metálica con letras doradas que proclaman: “Chiclayo, ciudad del papa León XIV”.

Sus plegarias fueron escuchadas, y esta etapa de la gira ofrecerá la mirada más profunda hasta ahora sobre el carácter de León y quizá algunas pistas sobre cómo piensa llevar el papado al siglo XXI, mientras, a sus 71 años, se muestra cada vez más decidido en el cargo.

Una visita oportuna

Sempertegui se enteró por primera vez de los planes del papa de visitar la región en mayo del año pasado, cuando fue a ver a su antiguo jefe en Roma. Algunas cosas, observó, seguían iguales.

Monseñor Robert todavía estaba dispuesto a pasar un buen rato, como en otros tiempos, cuando jugaban tenis en sus ratos libres en Chiclayo y, después de cenar, veían series como Prison Break y Vikings con otros sacerdotes.

Pero durante sus 18 meses como papa quedó claro que el pontífice al que alguna vez llamaron el “estadounidense silencioso” había encontrado su voz como líder espiritual.

“Algún mensaje político habrá”, dijo Sempertegui en una entrevista. “Pero no irá directamente a señalar” a nadie.

Ese se ha convertido en el estilo característico de León: discreto, pero inequívoco.

El afable hombre del Medio Oeste parecía un adversario improbable para Donald Trump, pero cuando EE.UU. entró junto a Israel en una guerra contra Irán, León decidió intervenir. En el intercambio que ambos mantuvieron en abril, fue León quien salió mejor parado ante la opinión pública y entre los cristianos.

Como primer papa estadounidense de la historia, León está aprendiendo a ejercer cada vez más su influencia política. Votó en las elecciones de mitad de mandato de EE.UU., unos comicios que propinaron un duro revés al presidente, justo antes de partir hacia una región del mundo que Trump considera su esfera exclusiva de influencia.

De hecho, la visita del papa difícilmente podría llegar en un momento más oportuno para otro enfrentamiento.

Trump busca reforzar la influencia de Washington en América Latina y ha encontrado aliados entre un grupo cada vez mayor de líderes de derecha, desde Fujimori en Perú hasta Javier Milei en Argentina. Sin embargo, una ola conservadora en la región se frenó cuando el presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se impuso a Flávio Bolsonaro, inspirado por el movimiento MAGA.

En este nuevo y tenso clima político entra León.

Tanto Fujimori, católica, como Milei, criado como católico pero cada vez más cercano al judaísmo, se preparan con entusiasmo para recibirlo. Sin embargo, sus posturas más duras sobre migración e Irán chocan con el mensaje antibélico del papa y sus llamados a tratar humanamente a migrantes y refugiados.

Aun así, se espera que León llegue ante todo como pastor e intente mantenerse al margen de las polémicas y las ocurrencias improvisadas que a menudo acompañaban a Francisco.

Aquí para siempre

En Perú, muchos esperan que León se refiera a problemas que conoce de primera mano, como El Niño. Los habitantes recuerdan cómo atravesaba calles inundadas con botas de lluvia para entregar ayuda durante fenómenos meteorológicos inusuales y cómo montaba mulas para llegar a comunidades remotas.

“No era alguien que estaba quieto”, dijo Janinna Nataly Sesa , exdirectora de Cáritas Chiclayo, quien trabajó estrechamente con Prevost. “Era muy cercano con la gente”.

En Chiclayo, los preparativos para recibir al papa se han acelerado y han costado al gobierno regional más de 40 millones de soles (US$ 11.6 millones), según estimó el gobernador Jorge Luis Pérez. “Esta es la casa del papa”, dijo.

Juan Manuel Scander , empresario textil que preside la cámara de comercio regional, dice que la ciudad irradia orgullo y que más personas están asistiendo a las iglesias. En las concurridas calles comerciales, pequeñas tiendas y vendedores ambulantes ofrecen camisetas, imanes y helados del papa. En un puesto, se venden a crédito biblias ilustradas por un valor equivalente a cerca de la mitad del salario mínimo mensual de Perú.

El papa León XIV durante sus días de obispo en Chiclayo. (Foto: Estefanny Varillas Saavendra/ GEC)

Las autoridades locales esperan al menos un millón de visitantes durante los dos días que León pasará en Chiclayo y sus alrededores, lo que podría generar un récord de turismo en la región y un impulso económico de al menos US$ 200 millones. Las aproximadamente 25,000 camas de hotel de la ciudad ya están casi totalmente reservadas y algunos residentes se preparan para alquilar habitaciones dobles con desayuno por US$ 100 la noche.

En todo el norte de Perú, artistas han pintado murales y construido esculturas del papa, mientras los gobiernos locales pavimentan calles y restauran iglesias. Las autoridades también trabajan a contrarreloj para acondicionar un extenso terreno privado para la misa del papa después de que se encontraran municiones sin explotar en el sitio originalmente previsto, un antiguo campo de tiro militar.

León pasará sus dos noches en la ciudad en un edificio sencillo, el mismo lugar donde vivía con un grupo de sacerdotes después de que Francisco lo nombrara en 2014 para dirigir la diócesis. Para entonces, Prevost ya conocía bien el norte de Perú gracias a su anterior labor misionera con los agustinos en las décadas de 1980 y 1990, durante el sangriento conflicto interno del país.

Durante las décadas que pasó en Perú, Prevost hizo que las víctimas de abusos de la otrora poderosa sociedad católica Sodalicio se sintieran escuchadas. Abrió refugios improvisados y convirtió iglesias en comedores comunitarios cuando miles de venezolanos huían del colapso económico y cruzaban la frontera.

Durante la pandemia de coronavirus, ayudó a recaudar fondos para dos plantas de oxígeno y para un programa de alimentación destinado a familias con dificultades en Zaña, una pequeña localidad de raíces afroperuanas situada a cerca de una hora en auto de Chiclayo.

León volverá a visitar Zaña la próxima semana. Cuando era obispo, solía viajar allí en abril para la festividad de Santo Toribio de Mogrovejo, un arzobispo misionero del siglo XVI al que consideraba un modelo para su propio ministerio. Un encuentro de oración en Zaña será su último acto en la región que llegó a llamar hogar.

“Creo que en algún momento de su vida pensó quedarse para siempre”, dijo Sempertegui, su exsecretario.

Prevost solía decir que ya tenía reservado su lugar en la cripta donde están enterrados los obispos de Chiclayo, recordó.

“Pensó que aquí iba a morir”.