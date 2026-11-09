El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció la puesta a la venta de dos medallas conmemorativas alusivas a la visita del papa León XIV al Perú. Las piezas, elaboradas en plata y alpaca, estarán disponibles desde este lunes 9 de noviembre.

La emisión busca recordar el vínculo del pontífice con el país, donde desarrolló parte de su labor pastoral. León XIV fue obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023 y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Las medallas fueron acuñadas en 2026 y comparten un diámetro de 37 milímetros. Sin embargo, presentan diferencias en su composición y peso. La versión de plata tiene una aleación de 0,925, pesa una onza troy de plata fina y cuenta con acabado proof. Por su parte, la de alpaca pesa 29 gramos y tiene una presentación brillante. Ambas tienen el canto liso.

Características de las medallas alusivas a la llegada del papa León XIV al Perú. Foto: BCRP.

En el anverso de las piezas aparece el papa León XIV de frente, con la mano derecha levantada en señal de saludo. La composición incorpora el mapa del Perú como representación del país que lo recibe, junto con las inscripciones “PAPA LEÓN XIV” y “PERÚ 2026”.

El reverso presenta el escudo del pontífice acompañado de su lema en latín: “IN ILLO UNO UNUM”, que se traduce como “En el único Cristo somos uno” y hace referencia a la unidad de los creyentes. En la parte superior también figura la inscripción “PAPA LEÓN XIV VISITA AL PERÚ”.

Medallas alusivas a la llegada del papa León XIV. Foto: BCRP.

¿Dónde comprar las medallas del papa León XIV?

El BCRP informó que las medallas podrán adquirirse a través de su Portal de Ventas desde el 9 de noviembre: https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/.

También estarán disponibles para compra presencial en el Museo del Banco Central, ubicado en jirón Ucayali 271, en el Cercado de Lima. La atención para esta venta se realizará los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre, entre las 9:15 a.m. y las 3:00 p.m.

De acuerdo con el portal institucional, la medalla de plata tiene un precio de S/ 282 y la versión en alpaca de S/37. Ambas esperando reposición de stock.