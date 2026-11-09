El BCRP pone a la venta medallas de plata y alpaca acuñadas en 2026, en homenaje a la visita del papa León XIV al Perú. Foto: EFE.
El BCRP pone a la venta medallas de plata y alpaca acuñadas en 2026, en homenaje a la visita del papa León XIV al Perú. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El anunció la puesta a la venta de dos medallas conmemorativas alusivas a la . Las piezas, elaboradas en plata y alpaca, estarán disponibles desde este lunes 9 de noviembre.

Las medallas fueron acuñadas en 2026 y comparten un diámetro de 37 milímetros. Sin embargo, presentan diferencias en su composición y peso. La versión de plata tiene una aleación de 0,925, pesa una onza troy de plata fina y cuenta con acabado proof. Por su parte, la de alpaca pesa 29 gramos y tiene una presentación brillante. Ambas tienen el canto liso.

Características de las medallas alusivas a la llegada del papa León XIV al Perú. Foto: BCRP.
Características de las medallas alusivas a la llegada del papa León XIV al Perú. Foto: BCRP.

En el anverso de las piezas aparece el papa León XIV de frente, con la mano derecha levantada en señal de saludo. La composición incorpora el mapa del Perú como representación del país que lo recibe, junto con las inscripciones “PAPA LEÓN XIV” y “PERÚ 2026”.

El reverso presenta el escudo del pontífice acompañado de su lema en latín: “IN ILLO UNO UNUM”, que se traduce como “En el único Cristo somos uno” y hace referencia a la unidad de los creyentes. En la parte superior también figura la inscripción “PAPA LEÓN XIV VISITA AL PERÚ”.

Medallas alusivas a la llegada del papa León XIV. Foto: BCRP.
Medallas alusivas a la llegada del papa León XIV. Foto: BCRP.

¿Dónde comprar las medallas del papa León XIV?

El BCRP informó que las medallas podrán adquirirse a través de su Portal de Ventas desde el 9 de noviembre: .

También estarán disponibles para compra presencial en el Museo del Banco Central, ubicado en jirón Ucayali 271, en el Cercado de Lima. La atención para esta venta se realizará los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre, entre las 9:15 a.m. y las 3:00 p.m.

De acuerdo con el portal institucional, la medalla de plata tiene un precio de S/ 282 y la versión en alpaca de S/37. Ambas esperando reposición de stock.

TE PUEDE INTERESAR

Visita del papa León XIV: conozca los cierres de vías y desvios del transporte público
Declaran nuevo día no laborable el 12 de noviembre por visita del papa León XIV: ¿a quiénes aplica?
Papa León XIV en Lima: ATU desplegará más de 1,000 buses y ampliará servicios de transporte

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.