A días para la visita del papa León XIV a Perú, esta llegada no solo movilizará a miles de personas, sino que también abrirá oportunidades para el comercio y las plataformas de delivery. Ante las jornadas de alta concentración de público y las posibles dificultades para desplazarse por la ciudad, Rappi prevé un mayor movimiento en distintas categorías de consumo. ¿Qué categoría será la más beneficiada?

La compañía proyecta que las ventas de la categoría de panadería crecerán aproximadamente 25% durante los días del evento , impulsadas por la demanda de productos para compartir, como bocaditos alusivos a la visita y turrones en sus distintas variedades, en un contexto marcado también por la campaña del mes morado.

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La expectativa de mayor consumo también alcanza a los productos conmemorativos. A través de sus tiendas Turbo, Rappi incorporará banderines, pañuelos y opciones de repostería temática, disponibles mediante delivery desde el 6 de noviembre.

Rappi proyecta un crecimiento de 25% en las ventas de panadería durante la visita papal, impulsado por la demanda de bocaditos para compartir y turrones en sus distintas variedades. Foto: Andina

¿Qué pasará con las otras categorías?

Rappi detaló que a esta oferta se suman categorías de consumo cotidiano, como snacks, agua y bebidas no alcohólicas, que también registrarían un mayor movimiento durante las jornadas de la visita papal.

El periodo de mayor actividad comercial y despliegue de promociones se concentrará entre el 11 y el 16 de noviembre, fechas en las que la plataforma espera atender las necesidades de los consumidores que busquen realizar sus compras sin desplazarse.

“En fechas que convocan a tantas personas, es importante que los usuarios puedan encontrar alternativas para resolver sus compras de manera sencilla. Desde Turbo buscamos acercarles una oferta variada, que combine productos de consumo cotidiano con artículos propios de la ocasión”, señaló Micaela Rivero, Head de Turbo Rappi Perú.

De esta manera, la visita papal representa una oportunidad para las plataformas de delivery de ampliar la demanda más allá de las compras habituales, incorporando productos vinculados con una coyuntura que movilizará a miles de personas.