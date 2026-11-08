El papa León XIV y el presidente de Argentina Javier Milei participan en una ceremonia de bienvenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
El papa León XIV y el presidente de Argentina Javier Milei participan en una ceremonia de bienvenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
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Redacción Gestión
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por presuntamente haber amenazado al papa León XIV antes de su visita al país sudamericano.

El procedimiento fue realizado en menos de 24 horas desde que se obtuvo información de la amenaza.

en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

Según el medio, encontraron en su domicilio tres teléfonos móviles, uno de los cuales habría sido utilizado para realizar la llamada con la amenaza, y un dron, cuyas capacidades operativas están siendo investigadas.

según publica este medio que citó fuentes oficiales.

La investigación se inició el viernes 6 de noviembre, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina comunicó que se había producido una llamada intimidatoria contra la vida del papa.

Como se recuerda papa León XIV llegará este domingo a Argentina, donde permanecerá 4 días y desarrollará varios encuentros masivos en distintos puntos en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Elaborado con información de EFE.

El papa León XIV saluda a los fieles durante una ceremonia de bienvenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
El papa León XIV saluda a los fieles durante una ceremonia de bienvenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).

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