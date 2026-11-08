La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina, entidad estatal dependiente de la Presidencia, informó de la detención de un hombre por presuntamente haber amenazado al papa León XIV antes de su visita al país sudamericano.

La SIDE comunicó que, a partir de información producida por la Subsecretaría de Operaciones, se detuvo a una persona que presuntamente había realizado amenazas de muerte contra León XIV. El procedimiento fue realizado en menos de 24 horas desde que se obtuvo información de la amenaza.

Si bien el Gobierno no compartió más detalles, el medio digital Infobae informó que se trata de un hombre de 49 años que fue detenido en la localidad de Pilar, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

Según el medio, encontraron en su domicilio tres teléfonos móviles, uno de los cuales habría sido utilizado para realizar la llamada con la amenaza, y un dron, cuyas capacidades operativas están siendo investigadas.

El hombre fue acusado por amenazas anónimas e intimidación pública, con finalidad terrorista, según publica este medio que citó fuentes oficiales.

La investigación se inició el viernes 6 de noviembre, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina comunicó que se había producido una llamada intimidatoria contra la vida del papa.

Como se recuerda papa León XIV llegará este domingo a Argentina, donde permanecerá 4 días y desarrollará varios encuentros masivos en distintos puntos en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Elaborado con información de EFE.