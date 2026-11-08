El papa León XIV concluye su visita a Uruguay el domingo con una celebración de una importante festividad católica vinculada a la independencia del país, para culminar sus esfuerzos por resaltar el papel de la Iglesia en el país más secular de América Latina.

León viajó a la ciudad de Florida, al norte de Montevideo, antes de dirigirse a Argentina para la segunda etapa de su gira por tres países de Sudamérica. Se espera que sea la más delicada en términos políticos, dadas las duras críticas de la Iglesia católica al programa de austeridad del presidente libertario Javier Milei.

Para su último acto en Uruguay, León conmemora la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres. Cada año, miles de peregrinos acuden a Florida el segundo domingo de cada noviembre para rezar ante el pequeño icono de madera de la Virgen María que se encuentra allí.

Según la tradición, 33 patriotas independentistas adquirieron la estatua guaraní y la llevaron consigo cuando se declaró la independencia del imperio brasileño en Florida el 25 de agosto de 1825.

León se convirtió en el primer papa en casi cuatro décadas en visitar Uruguay, con la esperanza de recordar a su población que la Iglesia católica forma parte de su propia identidad como nación, aunque en décadas posteriores el país ha seguido un rumbo profundamente secular y, en ocasiones, anticlerical.

Miles de personas se congregaron el domingo en la plaza principal de Florida antes de la misa bajo un cielo intensamente azul, algunas caminando varios kilómetros para llegar al lugar.

Una evaluación tras la primera etapa del viaje

León esperaba dejar un último mensaje de despedida antes de iniciar la segunda etapa de su viaje sudamericano, que siguió adelante pese a su cirugía del 13 de octubre para extirpar un tumor canceroso de su pulmón. La última parada será en Perú, su segunda patria.

León, de 71 años, se ha mostrado en buena forma en sus actos: canta con fuerza, sube escaleras con brío y saluda con entusiasmo a las multitudes en su papamóvil. No ha acortado ningún evento, incluidos aquellos que lo han mantenido fuera hasta pasada la medianoche, hora de Roma.

“En esta visita también lo que se va a poner en juego es reforzar la idea de León como un líder no solamente espiritual sino en términos muy amplios como un líder político, como una figura de reconocimiento que, lejos de rehuir el conflicto o la tensión, tiene una opinión muy potente, una voz muy respetada a nivel mundial”, apuntó Luis Bahamondes, profesor del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile.

Una reunión con Milei que podría ser delicada

En Buenos Aires, Milei tiene previsto recibir a León en el aeropuerto y luego ambos aparecerán juntos para la ceremonia tradicional de bienvenida y el intercambio de discursos. El encuentro podría ser tenso, dadas las críticas de la Iglesia católica a las medidas de austeridad de Milei, que han recortado el gasto social, y su apuesta por la inteligencia artificial.

Milei ha apostado su presidencia a recortar el gasto social para reformar la atribulada economía argentina y lograr un superávit presupuestario largamente esquivo. Ha calificado la justicia social de “una aberración” que equivale a robar, y se ha burlado como “una enorme estupidez” de la queja cada vez más común en Argentina de que las familias asfixiadas por su programa de austeridad no llegan a fin de mes.

León, que tomó su nombre del papa del siglo XIX cuya encíclica sobre el trabajo sentó las bases de la doctrina social católica, ha hecho de los pobres y los vulnerables un foco de su pontificado, continuando el legado de su predecesor argentino, el papa Francisco.

Carteles con la frase “ Por fin, un León que une” aparecieron por todo Buenos Aires este fin de semana, una pulla que juega con el nombre papal y la imaginería del león que Milei suele usar para retratarse en redes sociales.

“Argentina es una sociedad que hoy tiene una convulsión importante, una gran polarización, crisis económica y un presidente que escapa a lo protocolar, que fue capaz de interpelar en su momento al papa Francisco”, dijo Bahamondes.

La Iglesia argentina es una dura crítica de Milei

Desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, Milei recortó el presupuesto de salud de Argentina en un 48% en términos reales. Los recortes previstos al sistema de universidades públicas, que representa un motivo de orgullo casi universal en un país propenso a las crisis, llevaron a los estudiantes a las calles.

Según datos oficiales, la pobreza en Argentina alcanzó al 32.3% de la población durante la primera mitad de 2026, lo que representa a unas 15 millones de personas.

Al igual que sus aliados en el gobierno de Trump, el gobierno de Milei ha presentado los recortes como parte de un proceso de reformas necesario para rehacer la atribulada economía argentina y eliminar el fraude y el despilfarro en la burocracia federal.

Al igual que Trump, Milei también ha cortejado inversiones en inteligencia artificial y centros de datos con promesas de una regulación limitada. León ha advertido sobre las amenazas para la humanidad y el medio ambiente de la carrera de la IA y ha pedido salvaguardas estrictas, vigiladas internacionalmente, para su desarrollo.

El gobierno de Milei insiste en que el viaje papal es puramente religioso. “El papa es de todos los argentinos, no es de un partido político ni de un color político”, dijo a los periodistas Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, tras una reciente reunión de planificación de la visita de León con líderes eclesiásticos.

Un viaje para completar los asuntos pendientes de Francisco

En Argentina, León está, en gran medida, completando asuntos pendientes que dejó su predecesor, Francisco. El jesuita argentino, exarzobispo de Buenos Aires, nunca regresó a su país durante sus 12 años de pontificado, desconcertando por igual a amigos y adversarios.

“Hay mucho desacuerdo sobre Francisco y su legado en Argentina”, señaló David Lantigua, profesor de teología y miembro del claustro del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame, que se centra especialmente en asuntos latinoamericanos.

Gran parte de la polémica proviene de su etapa en Buenos Aires, cuando el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio fue una figura partidista a veces divisiva en un país políticamente polarizado. Bergoglio fue un sacerdote de villas miseria, que abogó por los más pobres y marginados, el sector de los argentinos que más ha sentido los recortes de gasto social de Milei.

“Creo que veremos ese tipo de tensión con León: ese es el ministerio que dejó Francisco”, comentó Lantigua.

León, que pasó dos décadas como sacerdote misionero en Perú atendiendo a personas pobres, es claramente un pastor a imagen de Francisco y debe su pontificado al difunto papa.

La agencia estatal de inteligencia de Argentina dijo el sábado que una persona fue detenida por amenazas de muerte contra el papa. Un tribunal federal en Campana, a unos 70 kilómetros (45 millas) al noroeste de Buenos Aires, ordenó el arresto menos de 24 horas después de que la agencia recibió el aviso, indicó, sin dar más detalles sobre el sospechoso o la naturaleza de la amenaza.

Elaborado con información de AP