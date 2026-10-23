(Ucayali) La región Ucayali, precisamente Pucallpa, será una de las seis ciudades que visitará el papa León XIV a mediados de noviembre. Por dicho motivo, su gobernador regional, Manuel Gambini, indicó que se espera una movilización de hasta 230,000 personas en la zona.

“El espacio donde se va a desarrollar la Santa Misa recibiría un total de 150,000 personas. Alrededor llegarían otros tantos hasta los 200,000. Ahora, el espacio del Boulevard de Yarinacocha sería para otros 35,000, pero eso es exclusivamente para los pueblos originarios con los que el Santo Padre quiere hablar”, manifestó durante la Expo Amazónica Ucayali 2026.

Respecto a los avances en la infraestructura para su recibimiento, Gambini señaló que tienen un avance de entre 80% y 90%. “Ya casi está la estructura del escenario”, comentó.

Con los hoteles e incluso restaurantes ya reservados en su totalidad, el gobernador planteó poder habilitar que se acampe en los colegios.

“No quisiéramos que nuestros visitantes que vengan a Ucayali duerman en las calles. Muchos de ellos van a acampar, pero la capacidad de los hoteles ya está super vendida”, explicó.

Aunque no se tiene un estimado del impacto económico, el funcionario consideró que este es un año particular para Ucayali por el número de grandes eventos que alberga.

“Este año, Ucayali está bendecido: está la fiesta de los productores de la Amazonía Peruana y la llegada del Santo Padre. Eso va a dinamizar la economía de los ucayalinos muchísimo. Estamos súper contentos”, indicó.

Posicionamiento del cacao

El gobernador valoró que algunas variedades del cacao producido en la región está compitiendo en eventos mundiales. En esta línea, mencionó que, mediante Promperú, se encuentran realizando rueda de negocios con compradores internacionales para llegar a acuerdos.

“Lo que primamos es cerrar acuerdos comerciales. Superando los US$ 40 millones o US$ 50 millones nos va a ayudar muchísimo en la generación de empleo y el desarrollo de las actividades económicas y bienestar para los ucayalinos y amazónicos, principalmente, para nuestros pueblos originarios”, refirió.

El cacao concentra casi la mitad de los proyectos de agricultura regenerativa en Perú. (Foto: Pexels)

Si bien hoy venden principalmente el producto en bruto, adelantó que potenciarán el proceso de transformación que le dará valor agregado y generará, incluso, más fuentes de trabajo y bienestar a los emprendedores.

En otro momento, observó que el fenómeno de El Niño (FEN) tendría un impacto en la región generando incendios forestales, vinculados a altas temperaturas.

Al respecto, comentó que se ha prohibido realizar “quemas irresponsables”.

“Si alguien quiere hacer su agricultura tradicional, con mucho cuidado. Además, recordarles que ya está penalizado, la irresponsabilidad de jugar con el fuego está penalizado y no quisiéramos que tengan ningún tipo de proceso legal”, sostuvo.