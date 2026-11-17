“La enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona. ¡Qué gran mentira!”. Estas palabras de León XIV, pronunciadas durante el Ángelus en el Cusco, adquieren especial relevancia en un país donde las deficiencias del sistema público de salud condenan a miles de pacientes a largas esperas y dificultades para acceder a tratamientos y medicamentos. A ello se suman casos de reclamos por negativas o demoras en las coberturas de seguros privados. Su mensaje incide en que la dignidad humana no depende de la productividad ni de la condición económica.

Esta preocupación atravesó buena parte de su visita a nuestro país. Ante las autoridades, León XIV reclamó instituciones capaces de responder a las necesidades de la población, oportunidades para los jóvenes y una vida libre de violencia. También reconoció el papel de la iniciativa privada y de las empresas en la construcción del bien común, pero recordó que la actividad económica debe desarrollarse dentro de un marco jurídico respetuoso de los trabajadores.

Sus palabras adquirieron contundencia en Pucallpa. Allí denunció los asesinatos de líderes indígenas que defendían sus territorios, el abandono de comunidades sin acceso adecuado a salud y educación, y los abusos sexuales contra mujeres y niñas. También cuestionó la deforestación indiscriminada, la minería ilegal, la contaminación y el narcotráfico. No son problemas nuevos para el Estado peruano, pero persisten pese a las reiteradas denuncias de las poblaciones afectadas.

En Zaña, el Papa se refirió a la extorsión, la inseguridad y la discriminación. En Chiclayo, advirtió sobre los riesgos de un progreso tecnológico que privilegie la eficiencia y olvide a las personas (“Un progreso que sea indiferente a la justicia y a la dignidad de los trabajadores se convierte, de hecho, en un mecanismo de opresión y de descarte”). Son ideas que cuestionan tanto a las autoridades como a quienes toman decisiones económicas y empresariales.

La visita estuvo marcada por el vínculo de León XIV con el Perú y la multitudinaria acogida que recibió. Sin embargo, su trascendencia no debe quedarse en el entusiasmo de estos días, sino también por la atención que merezcan sus palabras.

En su misa de despedida en Las Palmas, recordó que santo Toribio de Mogrovejo defendió a indígenas y mestizos frente al desprecio de su época y recogió denuncias contra las injusticias. Y dejó una frase que debería resonar más allá de la celebración: “Los únicos que no pueden esperar son los pobres”. El viaje terminó. Sin embargo, los problemas que puso de relieve siguen. Esta en manos de las autoridades y del Gobierno actual y de los venideros, dar solución a los malestares señalados.