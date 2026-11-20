El Poder Ejecutivo designó a Walter Efraín Borja Rojas como nuevo viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La medida fue oficializada a través de la Resolución Suprema N° 022-2026-Midis, publicada este viernes en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

La disposición, señala que el cargo se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario designar a un funcionario para asumir las responsabilidades correspondientes.

Esta designación se sustenta en la Ley de Creación, Organización y Funciones del Midis, así como en las disposiciones que regulan el nombramiento y la designación de funcionarios públicos y los requisitos de idoneidad para acceder a cargos de libre designación y remoción.

En otro dispositivo legal, Resolución Suprema N° 021-2026-Midis, se aceptó la renuncia formulada por el señor Alejandro Afuso Higa, al cargo de Viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones supremas llevan la firma de Luis Fernando Galarreta Velarde, primer vicepresidente de la República, encargado del despacho de la Presidencia de la República, y el refrendo de Maritza Ivonne Canales Martínez, ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

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Walter Efraín Borja Rojas. (Foto: Difusión)

Hoja de vida

Walter Efraín Borja Rojas es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y cuenta con formación de posgrado en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene más de 25 años de experiencia profesional, principalmente en el sector público.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en entidades estatales. Fue jefe institucional de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), puesto que asumió en septiembre de 2021.

También se desempeñó como gerente general de EsSalud entre septiembre y noviembre de 2023 y como gerente general de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Previamente, ejerció funciones como secretario general del Ministerio de Salud (Minsa), entre septiembre de 2017 y enero de 2018.

Su experiencia en la administración pública también comprende puestos en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Durante este 2026, Borja Rojas asumió nuevas responsabilidades en el Ejecutivo. En enero fue designado viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, cargo al que renunció en marzo. Posteriormente, se incorporó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo como asesor y, en julio, asumió el viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral.