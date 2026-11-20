En el gigante asiático la expansión de los pagos digitales los ha llevado a una nueva forma de autenticación: ahora sus ciudadanos pueden pagar en los establecimientos a través de WeChat solo acercando la palma de la mano a un lector.

Según la empresa Tencent, que opera WeChat Pay -una de las principales plataformas de pago chinas-, el sistema identifica patrones de la palma para validar la operación, haciendo más sencillas las transacciones que en esa economía ya son en su mayoría digitales.

La experiencia china con los pagos digitales inició hace más de diez años, pero ¿qué se podría adaptar de ese modelo y qué tan lejos estaría el mercado peruano de alcanzar avances similares?

Dispositivo para pagar con la mano en China. Foto: Guadalupe Gamboa, para diario Gestión desde Shenzhen, China

Una mirada al contexto actual del Perú

José Carlos Feliciano Nishikawa, subdirector del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico (UP), considera que el Perú ha registrado avances importantes en la adopción de estas plataformas de pagos.

Según indicó, algunas estadísticas señalan que cerca del 70% de los peruanos ya cuenta con una billetera digital, como Yape o Plin, o aplicación para realizar pagos sin contacto.

“Si vemos las cifras de hace cinco años, el porcentaje era acerca del 40%, entonces hubo un avance importante, que también está relacionado al crecimiento de usuarios y la penetración del internet. Inclusive el Perú es el segundo país con mayor frecuencia de uso de billeteras digitales en América Latina”, comentó a Gestión.

De hecho, se estima que cada adulto pasó de realizar 90 pagos digitales al año en 2021 a 665 en 2025, señaló Julio del Castillo, docente y responsable del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima. En los últimos doce meses hasta junio de 2026, la cifra llegó a 767 pagos.

Este crecimiento, explica, está relacionado en gran medida con la interoperabilidad impulsada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que ha permitido ampliar las posibilidades de realizar transferencias y pagos entre distintas entidades y billeteras digitales.

Sin embargo, recordó que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), apenas el 21.4% de la población en condición de pobreza utilizó billeteras digitales para pagar sus compras, mientras que en la población en pobreza extrema el uso apenas llega al 9.4%.

Asimismo, Del Castillo advirtió que las operaciones se concentran principalmente en Lima y que el uso de estas herramientas sigue siendo menor para otros productos financieros, como los créditos pequeños o ahorros.

¿Qué tendría que cambiar para avanzar?

Para los especialistas, para llegar a los niveles de China hay ciertos retos que debemos tratar de resolver, como la infraestructura, la confianza, la seguridad digital y la ampliación de las posibilidades de utilización de los pagos digitales.

Feliciano Nishikawa señala que China y Perú registran niveles similares en la penetración de internet, con cerca del 80% de la población, pero la brecha aparece cuando se observa cómo acceden los usuarios a la red.

En China, prácticamente todos los usuarios se conectan mediante un celular, lo que ha influido en masificar el uso de las billeteras digitales. El desafío no solo consiste en incorporar nuevas tecnologías, sino en trabajar en la infraestructura de conectividad para conseguir que estas lleguen a más personas.

“Hay una cuestión de infraestructura. Tenemos que seguir generando este piso común de desarrollo tecnológico para todos, con acceso a internet. Hay una necesidad de brindar esta posibilidad de conexión de alta velocidad en las demás provincias del país, sobre todo, mirando las diferencias que uno puede encontrar entre las zonas urbanas y rurales”, precisó.

Para esto, indicó, una mayor participación del Estado resulta necesaria para extender la infraestructura tecnológica y generar condiciones que permitan que más personas se incorporen al sistema.

Además de la infraestructura y de la seguridad de las operaciones, Del Castillo señala que otro aspecto que se requiere para alcanzar una mayor adopción es la reducción de la informalidad de la economía.

“El esfuerzo por mejorar estas cifras e incorporar a la mayor cantidad de la población a nivel nacional no solo pasa por generar confianza entre la población, sino implementar políticas que permitan reducir de manera efectiva la informalidad que alcanza a cerca de 7 de cada 10 peruano ocupados”, refirió.

Adicionalmente, Feliciano consideró que otro factor que ha impulsado la incorporación de las billeteras a las actividades cotidianas en China es que estas aplicaciones como WeChat y Alipay concentran múltiples servicios.

Por ello, considero que desde el lado privado, las billeteras digitales, como Yape y Plin, podrían generar mayores innovaciones que incluyan subsidios, beneficios o incentivos para que los usuarios también puedan sumarse al uso de estas aplicaciones.