Perú sabe que tiene un reto importante: reducir de manera considerable la informalidad laboral. De hecho, nuestro país es el segundo más informal en la región después de Bolivia, con data al 2025. En este contexto, el Gobierno peruano, por ejemplo, creó recientemente una comisión presidencial para abordar los temas del mercado laboral y espera durante el verano del 2027 presentar una propuesta de reforma.

Con esto en mente, una reciente información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) da luces sobre la situación real con la que tendrá que lidiar dicha comisión.

El 69.1% de trabajadores en Perú tuvo un empleo informal en el periodo octubre 2025 - septiembre 2026, según resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). Es decir, contaban con una relación laboral que no estaba sujeta a la legislación nacional, sin cobertura de protección social, y carentes de prestaciones relacionadas con el empleo.

Aunque todavía es una tasa que preocupa, hay que resaltar que se redujo comparada con el periodo previo (octubre 2024 - septiembre 2025: 70.6%).

Informalidad laboral. Fuente: INEI

Esta ligera mejora se replicó en los tres grupos de edad que evalúa el INEI. Sin embargo, los jóvenes aún se mantienen como la población más afectada por la informalidad: en el periodo analizado, todavía el 83.4% de trabajadores entre 14 a 24 años, es decir, 8 de cada 10, laboraba en esta condición.

Esto va en línea con que la informalidad se concentra, sobre todo, en la masa trabajadora que tiene educación hasta primaria (94.3%) y secundaria (80.5%).

El 30.9% de los trabajadores es formal, según el INEI. (Foto: Produce)

Empleo en el Perú: tercer trimestre

En el tercer trimestre del año, la población ocupada del país fue de casi 18 millones de trabajadores, un crecimiento de 2% (347,400 personas más) en comparación con similar periodo del 2025.

Según grupo de edad, los empleados de 45 y más años presentaron un crecimiento altamente significativo de 4.7% (328,100 más), seguido del grupo de 25 a 44 años en 0.8% (65,600 más); mientras que, en la población menor de 25 años registró un decrecimiento de 1.9% (46,200 menos).