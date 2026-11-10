El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, anunció esta tarde que su sector elabora un proyecto de ley para incorporar a todos los trabajadores de la cadena productiva artesanal en la Ley General de Pesca.

El anuncio se realizó durante una reunión con representantes de organizaciones de pescadores artesanales en el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) del Callao.

La propuesta legislativa, cuya presentación está prevista para la próxima semana, busca reconocer a todos los trabajadores que participan en esta actividad, incluidos fileteadores, carretilleros y estibadores.

Con esta iniciativa, Produce apunta a establecer un marco legal que permita desarrollar políticas públicas en beneficio de los distintos actores de la cadena productiva pesquera artesanal.

Requejo señaló que el proyecto responde a una demanda recogida durante sus recorridos por el litoral peruano y forma parte de las reformas que viene impulsando su sector.

En cuanto a las medidas de apoyo al sector, el ministro indicó que se contempla el aplazamiento de las cuotas de los créditos otorgados por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES).

Asimismo, Produce elevó de 3 a 8 UIT el límite de gasto permitido a las organizaciones administradoras de los desembarcaderos pesqueros artesanales. La medida busca agilizar la ejecución de reparaciones preventivas, labores de mantenimiento y atención de emergencias menores.

SISESAT en las embarcaciones artesanales de menor capacidad

Por otro lado, el sector evalúa alternativas para facilitar la implementación del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) en las embarcaciones artesanales de menor capacidad.

Finalmente, el ministro recordó que Produce viene implementando más de 35 medidas frente a la emergencia asociada al Fenómeno El Niño, además de otras acciones orientadas a atender las necesidades del sector pesquero artesanal.