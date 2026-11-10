El ministro Juan Carlos Requejo anunció la iniciativa durante una reunión con representantes de organizaciones de pescadores artesanales en el Callao. Foto: Produce
El ministro Juan Carlos Requejo anunció la iniciativa durante una reunión con representantes de organizaciones de pescadores artesanales en el Callao. Foto: Produce
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Redacción Gestión
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El anuncio se realizó durante una reunión con representantes de organizaciones de pescadores artesanales en el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) del Callao.

Con esta iniciativa, Produce apunta a establecer un marco legal que permita desarrollar políticas públicas en beneficio de los distintos actores de la cadena productiva pesquera artesanal.

Requejo señaló que el proyecto responde a una demanda recogida durante sus recorridos por el litoral peruano y forma parte de las reformas que viene impulsando su sector.

Asimismo, Produce elevó de 3 a 8 UIT el límite de gasto permitido a las organizaciones administradoras de los desembarcaderos pesqueros artesanales. La medida busca agilizar la ejecución de reparaciones preventivas, labores de mantenimiento y atención de emergencias menores.

SISESAT en las embarcaciones artesanales de menor capacidad

Por otro lado, el sector evalúa alternativas para facilitar la implementación del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) en las embarcaciones artesanales de menor capacidad.

La iniciativa busca reconocer a todos los trabajadores que participan en la actividad pesquera artesanal y promover políticas públicas en su beneficio. Foto: Produce.
La iniciativa busca reconocer a todos los trabajadores que participan en la actividad pesquera artesanal y promover políticas públicas en su beneficio. Foto: Produce.

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