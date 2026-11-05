El Ministerio de la Producción (Produce) habilitó una plataforma digital para agilizar los trámites sanitarios de las empresas pesqueras y acuícolas durante la emergencia por el fenómeno El Niño.

La herramienta, implementada por la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), permitirá registrar solicitudes y consultar el estado de los procedimientos en curso.

El módulo, denominado “Atención FEN”, comprende tres tipos de procedimientos: habilitaciones sanitarias, registros sanitarios y certificaciones sanitarias. Su implementación busca facilitar la atención de estas solicitudes durante el periodo de emergencia.

¿Qué trámites podrán realizar?

A través de la Ventanilla de Servicios Virtuales de Sanipes, los administrados podrán registrar nuevos procedimientos y hacer seguimiento a los que ya fueron presentados.

Para utilizar el servicio, deberán ingresar a la plataforma https://vus.sanipes.gob.pe/vusportal/Inicio/LoginFEN, e iniciar sesión con su usuario y contraseña. También podrán acceder mediante sus credenciales de Clave SOL de la Sunat, previo registro.

El sistema cuenta con dos opciones: “Registra tu trámite”, para presentar la documentación correspondiente a una solicitud, y “Consulta tu trámite”, para verificar el estado de un procedimiento ingresado anteriormente.

La presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, indicó que la herramienta busca facilitar el seguimiento de los procedimientos sanitarios y contribuir a mantener las actividades productivas del sector pesquero y acuícola frente a los efectos de El Niño.

¿Hasta cuándo estará habilitada la plataforma?

El módulo comenzó a funcionar el 30 de octubre de 2026 y permanecerá activo durante todo el periodo de emergencia declarado por el Gobierno mediante el Decreto Supremo N.° 012-2026-PRODUCE, incluidas sus posibles prórrogas.

La medida forma parte del Plan de Emergencia de los Subsectores Pesca y Acuicultura, aprobado por Produce mediante la Resolución Ministerial N.° 00322-2026-PRODUCE.