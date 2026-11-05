Los operadores pesqueros y acuícolas podrán presentar solicitudes y consultar su estado a través de la Ventanilla de Servicios Virtuales de Sanipes. Foto: Sanipes
Los operadores pesqueros y acuícolas podrán presentar solicitudes y consultar su estado a través de la Ventanilla de Servicios Virtuales de Sanipes. Foto: Sanipes
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Redacción Gestión
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La herramienta, implementada por la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), permitirá registrar solicitudes y consultar el estado de los procedimientos en curso.

El módulo, denominado “Atención FEN”, comprende tres tipos de procedimientos: habilitaciones sanitarias, registros sanitarios y certificaciones sanitarias.

¿Qué trámites podrán realizar?

A través de la Ventanilla de Servicios Virtuales de Sanipes, los administrados podrán registrar nuevos procedimientos y hacer seguimiento a los que ya fueron presentados.

Para utilizar el servicio, deberán ingresar a la plataforma , e iniciar sesión con su usuario y contraseña. También podrán acceder mediante sus credenciales de Clave SOL de la Sunat, previo registro.

El sistema cuenta con dos opciones: “Registra tu trámite”, para presentar la documentación correspondiente a una solicitud, y “Consulta tu trámite”, para verificar el estado de un procedimiento ingresado anteriormente.

¿Hasta cuándo estará habilitada la plataforma?

El módulo comenzó a funcionar el 30 de octubre de 2026 y permanecerá activo durante todo el periodo de emergencia declarado por el Gobierno mediante el , incluidas sus posibles prórrogas.

La medida forma parte del Plan de Emergencia de los Subsectores Pesca y Acuicultura, aprobado por Produce mediante la .

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