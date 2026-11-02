Personas caminan en una zona afectada por una inundación este sábado, en la Isla Santa Cruz en Galápagos (Ecuador). Las autoridades de Ecuador declararon este sábado la emergencia en la isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que han dejado el cierre temporal del aeropuerto para vuelos comerciales, inundaciones, riadas y decenas de evacuados. EFE/ Carolina Peñafiel
Personas caminan en una zona afectada por una inundación este sábado, en la Isla Santa Cruz en Galápagos (Ecuador). Las autoridades de Ecuador declararon este sábado la emergencia en la isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que han dejado el cierre temporal del aeropuerto para vuelos comerciales, inundaciones, riadas y decenas de evacuados. EFE/ Carolina Peñafiel
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia EFE
Agencia EFE

El Gobierno de Ecuador suspendió este lunes las clases presenciales en todas las instituciones educativas del municipio de Santa Cruz, en Galápagos, ante la emergencia provocada por las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó en un comunicado de que la medida afecta a todos los centros educativos públicos y privados del municipio, y que continuarán con clases académicas bajo la modalidad no presencial.

Esta medida se mantendrá mientras permanezca vigente la declaratoria de emergencia y alerta roja nacional, o hasta que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Santa Cruz determine que existen las condiciones adecuadas para retomar la presencialidad.

La decisión se produce en mitad de fuertes precipitaciones que afectan a distintas zonas de Ecuador, especialmente en la región costera e insular, donde las lluvias de los últimos días han provocado inundaciones, daños materiales y al menos un fallecido en Santa Cruz y otro en Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.