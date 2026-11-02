El banano es una de las frutas más accesibles del mundo y está presente desde hace generaciones en la mesa de millones de familias, pero el sector exportador de Ecuador, principal proveedor mundial de esta fruta, advierte de que su disponibilidad podría verse amenazada si los mercados no reconocen los esfuerzos de los países productores.

Es el mensaje que la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) ha lanzado en la vigésima tercera edición del Banana Time Guayaquil, una de las principales convenciones de la industria bananera de Latinoamérica, en la que todos los actores implicados en esta cadena se reúnen para buscar soluciones a los desafíos y amenazas del sector.

En una entrevista con EFE, el presidente ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo, apuntó que el reto para el próximo año es hacer entender el trabajo y esfuerzo que hay detrás de cada banano ecuatoriano que llega a los supermercados de más de 70 países, desde las certificaciones más exigentes, protección ambiental y combate a plagas hasta salarios dignos.

Para el gremio, ese cambio de mentalidad pasa sobre todo por “romper el círculo vicioso de precios bajos al consumidor” en supermercados, principalmente de Europa, que, según el gremio, no reflejan los costos de producción.

Presidente ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo. Foto EFE

Pérdida del 20% de valor en 15 años

Según Hidalgo, en los últimos quince años el valor del banano en los supermercados ha caído un 20%, mientras que el de otras frutas ha aumentado entre un 35% y un 47%. “Nosotros, muy a parte de crecer en volumen exportado, queremos crecer en valor”, remarcó.

En ese sentido, comentó que todavía queda camino por recorrer, aunque destacó los avances obtenidos junto a otros países productores de Latinoamérica para superar el llamado “precio Aldi”, una referencia de precios establecida por la cadena alemana de supermercados y utilizada por otras empresas del sector en Europa. “Eso ya no existe. Hoy Aldi ha cambiado su estrategia de compra y está tomando de referencia la metodología del comercio justo”, dijo Hidalgo y añadió que el sector busca que este criterio se extienda a otras grandes cadenas de supermercados, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de toda la industria bananera.

Cadena afectada por guerras y cambio climático

Al respecto, Hidalgo resaltó el esfuerzo del sector por cumplir con los compromisos con sus compradores internacionales en un contexto de crisis global.

“Para nosotros ha supuesto mayores días de tránsito. La guerra entre Rusia y Ucrania tiene repercusiones a nivel logístico, con mayores costos en materias primas como fertilizantes y urea, además de en combustibles”, comentó.

A ello se suma la variabilidad climática y sus efectos sobre el Canal de Panamá, por donde, según Hidalgo, pasa más del 82% de las exportaciones ecuatorianas de banano. La vía interoceánica ha debido adoptar medidas ante la reducción de las precipitaciones en su cuenca. “Son efectos que hemos venido sufriendo y que provocan retrasos de distintos días, los cuales generan desafíos para atender de manera oportuna a nuestros clientes en los distintos mercados”, precisó Hidalgo.

Cautela frente a El Niño

Pese a ello, los envíos de banano de Ecuador al resto del mundo han seguido creciendo, con 282 millones de cajas de 18.14 kilos hasta agosto de este año, un 9.61% más que en el mismo periodo de 2025. En valor se traduce en 3,000 millones de dólares, que implica un aumento del 9% en comparación al año anterior.

Sin embargo, el sector bananero ecuatoriano está tomando precauciones para mitigar los posibles impactos del actual episodio del fenómeno de El Niño, asociado a lluvias intensas e inundaciones en zonas de la costa ecuatoriana donde se concentran las plantaciones.

Para ello, AEBE ha identificado 106,000 hectáreas de cultivos susceptibles de inundación y más de 1,300 tramos de vías utilizadas para transportar la fruta que podrían resultar afectados. La asociación ha compartido esta información con las autoridades ecuatorianas para facilitar la adopción de medidas preventivas.