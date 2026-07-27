El presidente ecuatoriano Daniel Noboa aseguró el lunes que alcanzó un acuerdo verbal con su par electa de Perú, Keiko Fujimori, para mejorar el control de la frontera común por donde, según el mandatario, ingresa el 70% de las armas ilegales que circulan en Ecuador.

En entrevista con radio Sucre, Noboa destacó que han decidido “reforzar la frontera... con tecnología, con sensores, con drones para detectar rápidamente cualquier ingreso ilegal”. La presidenta electa peruana asumirá el poder este martes.

“Tiene que haber un control fronterizo real” no sólo del contrabando sino del “tráfico de drogas, asimismo como de armas”, afirmó Noboa.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 26 de noviembre de 2025. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).

Ecuador no ha publicado estadísticas oficiales de incautaciones de armas este año, pero en 2025 la policía precisó que había decomisado 10.771 pistolas, fusiles y armas automáticas, entre otras, que estaban en poder de peligrosas bandas criminales ligadas a delitos como el narcotráfico, la extorsión y los secuestros.

Según la policía ecuatoriana, la frontera con Perú y Colombia tiene una alta actividad de grupos del crimen organizado ligados a cárteles internacionales que pasan grandes cantidades de narcóticos a Ecuador, al que han convertido en una plataforma de almacenamiento y exportación de droga a Estados Unidos, Europa y otras zonas del mundo.

De acuerdo con las Naciones Unidas alrededor del 80% de los narcóticos que ingresan a Ecuador provienen de Colombia y el resto de Perú.

La semana pasada Noboa destacó que también ha mantenido diálogos con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que llegará al poder el 7 de agosto, con el propósito de alcanzar acuerdos en materia de seguridad fronteriza y de provisión de energía.

Ecuador desencadenó en enero una guerra arancelaria, que llegó al 100% de sobretasas, contra Colombia, en reclamo de un mayor control limítrofe por la presencia del lado colombiano de grupos armados y de narcotraficantes. Ese país reaccionó imponiendo aranceles, pero no en el mismo nivel. Las diferencias cesaron en junio.