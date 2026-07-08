Gobierno de Ecuador reabre paso fronterizo con Perú tras seis meses de cierre por seguridad. Foto: Reicarmyr CANIZARES / AFP
Gobierno de Ecuador reabre paso fronterizo con Perú tras seis meses de cierre por seguridad. Foto: Reicarmyr CANIZARES / AFP
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno de Ecuador reabrió el martes el paso fronterizo con Perú ubicado en la provincia de Loja,

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, informó que el presidente Daniel Noboa dispuso la reapertura del paso luego de evaluar los resultados de la restricción temporal.

“Cerramos temporalmente la frontera sur en Loja para contener el tráfico de armas y reforzar el control del Estado. Hoy, tras evaluar los resultados de esa medida, el presidente Daniel Noboa ha dispuesto su reapertura”, señaló la funcionaria en su cuenta de la red social X.

El cierre fue anunciado el 24 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno ecuatoriano resolvió mantener habilitado únicamente un paso fronterizo con Colombia y otro con Perú por razones de seguridad nacional. La medida buscaba frenar actividades ilícitas como el tráfico de armas, la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato.

Durante ese periodo, el único paso autorizado hacia Perú fue el de Huaquillas, en la provincia de El Oro, mientras que hacia Colombia se mantuvo operativo el de Rumichaca.

LEA TAMBIÉN: Nuevas rutas turísticas entre Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia: la propuesta de la CAN

Rechazo por la medida

La restricción generó críticas en las localidades fronterizas, especialmente en Loja, donde sectores comerciales y turísticos advirtieron sobre el impacto económico de la medida. El viernes pasado, más de un centenar de personas se manifestaron de forma pacífica en el cantón Macará para exigir la reapertura del paso.

Militares de Ecuador custodian el paso de vehículos en el puente internacional de Rumichaca, en principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador en Rumichaca. Foto: Xavier Montalvo / EFE
Militares de Ecuador custodian el paso de vehículos en el puente internacional de Rumichaca, en principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador en Rumichaca. Foto: Xavier Montalvo / EFE

Ecuador permanece desde 2024 bajo la declaratoria de “conflicto armado interno”, decretada por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las organizaciones criminales responsables de la escalada de violencia que afecta al país.

Pese a ello, 2025 cerró como el año más violento de la historia de Ecuador, con una tasa superior a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Elaborado con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Española Celeo plantea cambio de tramo de línea de transmisión Perú–Ecuador: ¿cómo avanza?
Cancillería inició emisión del pasaporte de emergencia en reemplazo del salvoconducto
Presidente electo de Colombia suspende transición con gobierno de Petro por gestar “golpe de Estado”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.