El Gobierno de Ecuador reabrió el martes el paso fronterizo con Perú ubicado en la provincia de Loja, que permanecía cerrado desde diciembre de 2025 como parte de las medidas de seguridad implementadas para combatir el crimen organizado.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, informó que el presidente Daniel Noboa dispuso la reapertura del paso luego de evaluar los resultados de la restricción temporal.

“Cerramos temporalmente la frontera sur en Loja para contener el tráfico de armas y reforzar el control del Estado. Hoy, tras evaluar los resultados de esa medida, el presidente Daniel Noboa ha dispuesto su reapertura”, señaló la funcionaria en su cuenta de la red social X.

Las decisiones difíciles se toman para proteger a los ecuatorianos, y los resultados lo demuestran. Cerramos temporalmente la frontera sur en Loja para contener el tráfico de armas y reforzar el control del Estado. Hoy, tras evaluar los resultados de esa medida, el presidente… — Nataly Morillo Solórzano (@natalymorillos) July 7, 2026

El cierre fue anunciado el 24 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno ecuatoriano resolvió mantener habilitado únicamente un paso fronterizo con Colombia y otro con Perú por razones de seguridad nacional. La medida buscaba frenar actividades ilícitas como el tráfico de armas, la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato.

Durante ese periodo, el único paso autorizado hacia Perú fue el de Huaquillas, en la provincia de El Oro, mientras que hacia Colombia se mantuvo operativo el de Rumichaca.

Rechazo por la medida

La restricción generó críticas en las localidades fronterizas, especialmente en Loja, donde sectores comerciales y turísticos advirtieron sobre el impacto económico de la medida. El viernes pasado, más de un centenar de personas se manifestaron de forma pacífica en el cantón Macará para exigir la reapertura del paso.

Militares de Ecuador custodian el paso de vehículos en el puente internacional de Rumichaca, en principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador en Rumichaca. Foto: Xavier Montalvo / EFE

Ecuador permanece desde 2024 bajo la declaratoria de “conflicto armado interno”, decretada por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las organizaciones criminales responsables de la escalada de violencia que afecta al país.

Pese a ello, 2025 cerró como el año más violento de la historia de Ecuador, con una tasa superior a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Elaborado con información de EFE.