Han pasado tres años desde que la empresa española Celeo Redes —compañía controlada por el grupo español Elecnor (51%) y el fondo de pensiones holandés APG (49%)— obtuvo la adjudicación de la Línea de Transmisión 500 kilovoltio (kV) Subestación Piura Nueva–Frontera (Piura), como parte del proyecto de interconexión eléctrica entre Perú y Ecuador.

Para ejecutar la iniciativa, la firma constituyó en el país la empresa Puerto Maldonado Transmisora de Energía. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto?

En detalle, la firma peruana presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para modificar un tramo ubicado en Talara (Piura) de la línea de transmisión, con el objetivo de optimizar el trazado aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d).

La principal modificación plantea reducir la longitud de la línea de 269 kilómetros y 664 metros a 269 kilómetros y 587 metros, lo que representa un recorte de 77 metros.

De acuerdo con el ITS, el nuevo trazado busca evitar interferencias con áreas destinadas a iniciativas públicas y privadas, reducir potenciales conflictos por el uso del suelo y mejorar la compatibilidad del proyecto con el desarrollo territorial de la zona .

El documento precisa que la variante no modifica las características técnicas esenciales de la infraestructura ni genera impactos ambientales negativos adicionales respecto de los ya evaluados en el instrumento ambiental vigente.

El ITS plantea reducir en 77 metros el trazado de la línea de transmisión para evitar interferencias con áreas destinadas a iniciativas públicas y privadas. Foto: Andina

Los cambios puntuales en la línea de transmisión

La propuesta también contempla cambios en la infraestructura de la línea de transmisión. En concreto, se plantea la reubicación de siete torres y el retiro de una estructura en el tramo intervenido .

Al menos siete torres serán trasladadas y cambiarán de nombre. En tanto, otra torre será retirada, mientras que las estructuras llamadas E189A y E199A permanecerán en su ubicación original.

Como parte de estos ajustes, la empresa también modificará los accesos utilizados para la construcción, operación y mantenimiento de la línea.

El plan considera la construcción de nuevos accesos permanentes hacia seis torres, el mejoramiento de vías existentes para las torres llamadas E190B y E191C, y la habilitación de accesos temporales para las estructuras E193B, E196B y E197B, que serán utilizados durante la etapa constructiva.

Estas adecuaciones, dice el ITS, permitirán garantizar la conectividad con las nuevas ubicaciones de las torres y facilitar tanto las obras de construcción como las futuras labores de mantenimiento.

Con las modificaciones planteadas, la inversión total del proyecto se eleva a S/ 108.4 millones, mientras que el cronograma se mantiene sin cambios. Foto: Andina

¿Cuánto invertirá Celeo en Perú?

Con las modificaciones planteadas, la inversión total del proyecto asciende a S/ 108.4 millones, distribuidos en S/ 97.6 millones para la etapa de construcción, S/ 1.1 millones para operación y mantenimiento, y S/ 9.8 millones para el abandono de la infraestructura.

El ITS señala que estos montos representan un ligero incremento respecto de los aprobados en el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), aunque no desagrega cuánto corresponde exclusivamente a las modificaciones propuestas.

En cuanto al cronograma, el documento precisa que los cambios no alteran los plazos ya aprobados. Así, la fase de construcción se mantendrá en 21 meses, la de operación y mantenimiento tendrá una duración de 30 años, y la etapa de abandono se ejecutará en 12 meses.

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