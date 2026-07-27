Este 28 de julio se realizará la asunción presidencial de Keiko Fujimori, ceremonia a la que asistirán diversos presidentes y políticos internacionales. De ese selecto grupo, el rey de España, Felipe VI, ha sido uno de los primeros en arribar al Perú.

Felipe VI aterrizó en la mañana de este 27 de julio en el Grupo Aéreo N.º 8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en el Callao.

En esta base se recibirá a los mandatarios y altas autoridades extranjeras; lo que obligó a las fuerzas del orden a realizar un operativo de seguridad en los alrededores.

De acuerdo con RPP, también arribó al país el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Llegada del rey de España; Felipe VI al grupo aéreo N8 en el Callao, el cual fue recibido por el canciller Carlos Pareja. El monarca peninsular estará presente en la toma de mando.

La comitiva de bienvenida está compuesta por el canciller Carlos Pareja y Mario Contreras, comandante general de la FAP.

Dentro de las autoridades que confirmaron su presencia en la toma de mando de Keiko Fujimori también están: el presidente de Argentina, Javier Milei, así como los mandatarios de Bolivia (Rodrigo Paz Pereira), Chile (Gabriel Boric), Uruguay (Yamandú Orsi), Paraguay (Santiago Peña), Honduras (Nasry Asfura Zablah), Ecuador (Daniel Noboa Azín) y Panamá (José Mulino).