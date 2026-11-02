Sismo en Áncash. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Un sismo de magnitud 5.0 se registró en la mañana de hoy, lunes 2 de noviembre, frente a las costas de la provincia de Huarmey, en la región Áncash, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Qué hacer durante un sismo

  • Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.
  • De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.
  • No use ascensores.

Después de un sismo

  • Realice una evacuación ordenada por las escaleras de emergencia.
  • Use mensajes de texto para conocer en qué situación se encuentran sus familiares. Evite realizar llamadas porque puede colapsar la red, impidiendo la atención oportuna de emergencias.
  • Si no tiene la seguridad de que su vivienda se encuentre en buen estado, no ingrese, ya que puede significar un riesgo.

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