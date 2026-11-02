Un sismo de magnitud 5.0 se registró en la mañana de hoy, lunes 2 de noviembre, frente a las costas de la provincia de Huarmey, en la región Áncash, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte sísmico del IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:28 horas de este lunes 2 de noviembre, con una profundidad de 30 kilómetros.
Qué hacer durante un sismo
- Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.
- De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.
- No use ascensores.
Después de un sismo
- Realice una evacuación ordenada por las escaleras de emergencia.
- Use mensajes de texto para conocer en qué situación se encuentran sus familiares. Evite realizar llamadas porque puede colapsar la red, impidiendo la atención oportuna de emergencias.
- Si no tiene la seguridad de que su vivienda se encuentre en buen estado, no ingrese, ya que puede significar un riesgo.