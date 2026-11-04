El sector Defensa, a través del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), presentó el “Estudio de Escenario de Riesgo por Inundaciones en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao en el marco del Fenómeno El Niño 2026 – 2027”, concluyendo que ocho distritos presentan mayor riesgo de aniegos en la capital.

El documento técnico, el primero de este tipo elaborado para la capital en el contexto del Fenómeno El Niño, busca orientar a las autoridades y a la población sobre dónde podría acumularse el agua, a quiénes afectaría y qué infraestructura vial resultaría comprometida, ante el pronóstico del ENFEN de un El Niño Costero de magnitud extraordinaria para el verano 2027.

Población en riesgo muy alto

El análisis, realizado a nivel de manzana censal con los Censos Nacionales 2025, abarcó 50 distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Se identificó que 609,586 personas y 225,527 viviendas se encuentran en riesgo muy alto, con manzanas en este nivel en 47 de los 50 distritos.

Si se suman las zonas de riesgo alto, la cifra asciende a 1′130,435 personas, además de 68 establecimientos de salud y 379 instituciones educativas. Los ocho distritos con mayor población en riesgo muy alto son:

San Juan de Lurigancho: 115,756 habitantes

Puente Piedra: 58,807

Santiago de Surco: 32,632

Comas: 30,918

San Juan de Miraflores: 26,377

Chorrillos: 26,286

Ate: 24,960

Callao: 23,973

Es importante precisar que el distrito de San Juan de Lurigancho reúne por sí solo a casi una de cada cinco personas en riesgo muy alto, es decir, el 19% del total del ámbito de estudio, además de 51 instituciones educativas y 6 establecimientos de salud en ese nivel.

Pasos a desnivel (bypass) con registro de aniegos

El estudio analizó 34 pasos a desnivel y bypass, de los cuales 21, seis de cada diez (61.8%), registran antecedentes de aniegos. Se denomina aniego al agua de lluvia que no logra drenar y se acumula en calles y zonas bajas, interrumpiendo el tránsito.

Entre ellos figuran los ubicados en las avenidas Javier Prado, Arequipa, Brasil, 28 de Julio y México, en la Vía Expresa Línea Amarilla y en el acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con efectos directos sobre la movilidad metropolitana y la atención de emergencias.

Entre los factores que explican esta situación, el estudio menciona las zonas planas, con pendientes de 0 a 5°, las depresiones topográficas, las superficies urbanas impermeabilizadas y la ausencia de un sistema de drenaje pluvial en la ciudad.

Aniego se produjo en las inmediaciones del puente Javier Prado, alcanzando el puente Canaval y Moreyra. (Foto: @CinthiaFavi)

Puentes con vulnerabilidad alta o muy alta

Con base en el levantamiento de información en campo, realizado de manera articulada con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de las municipalidades ribereñas mediante el aplicativo SIGRID COLLECT, se evaluaron 80 puentes peatonales y vehiculares: 17 sobre el río Chillón, 44 sobre el Rímac, 18 sobre el Lurín y uno en intercuenca. De ellos, 49, equivalentes al 61.3%, presentan vulnerabilidad alta o muy alta y se encuentran en riesgo muy alto; los 31 restantes, en riesgo alto.

En la evaluación se consideraron la altura y antigüedad del puente, su cimentación, funcionalidad y transitabilidad, las obras de protección y descolmatación, y los antecedentes de inundación.

El estudio advierte que el puente Caracol, sobre el río Rímac, es el único con vulnerabilidad muy alta, y que el río Chillón presenta la situación más crítica: 15 de sus 17 puentes (88.2%) están en riesgo muy alto. El río Rímac, por su parte, concentra el mayor número de puentes en este nivel (24).

El Cenepred pone esta información a disposición de las autoridades regionales y locales para que prioricen la limpieza y descolmatación de cauces, el mantenimiento de sumideros y canales, la instalación de equipos de bombeo en los pasos a desnivel con registro de aniegos y la reducción de la vulnerabilidad de los puentes, empezando por el puente Caracol y los del río Chillón.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a conocer el nivel de riesgo de la zona donde vive, estudia o trabaja, a través del SIGRID, y a participar activamente en las medidas de reducción del riesgo, en coordinación con las autoridades competentes.