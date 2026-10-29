En el marco de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween, el Indecopi recuerda que los establecimientos comerciales que apliquen recargos por pagos con tarjetas de crédito deben informar previamente a los consumidores sobre esta condición, a fin de que puedan tomar decisiones de compra con información clara y oportuna.

En restaurantes, bares y otros establecimientos es habitual encontrar recargos por pagar con tarjeta.

Al respecto, el Indecopi precisa que este cobro no está prohibido, siempre que los proveedores cumplan con su deber de información y comuniquen de manera clara y visible sobre el recargo o comisión según el medio de pago utilizado.

Si por error realizaste un pago doble cuando hiciste una compra electrónica, debes tomar contacto con el comercio o con la entidad que emitió tu tarjeta (Foto: Pixabay)

Libro de reclamaciones

En caso de que el establecimiento no informe previamente sobre el recargo, no puede obligar al consumidor a pagar el monto adicional y debe respetar el precio fijado para el producto o servicio.

Si considera que sus derechos no han sido respetados, el consumidor puede solicitar el Libro de Reclamaciones, conservar el comprobante de pago y otras pruebas, y acudir al Indecopi.

Cabe precisar que el incumplimiento del deber de información puede ser sancionado por el Indecopi, con una amonestación o multa de hasta 450 UIT, según corresponda cada caso.