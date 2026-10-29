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Redacción Gestión
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En el marco de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween, el Indecopi recuerda que los establecimientos comerciales que apliquen recargos por pagos con tarjetas de crédito deben informar previamente a los consumidores sobre esta condición, a fin de que puedan tomar decisiones de compra con información clara y oportuna.

Al respecto, el Indecopi precisa que este cobro no está prohibido, siempre que los proveedores cumplan con su deber de información y comuniquen de manera clara y visible sobre el recargo o comisión según el medio de pago utilizado.

Si por error realizaste un pago doble cuando hiciste una compra electrónica, debes tomar contacto con el comercio o con la entidad que emitió tu tarjeta (Foto: Pixabay)
Si por error realizaste un pago doble cuando hiciste una compra electrónica, debes tomar contacto con el comercio o con la entidad que emitió tu tarjeta (Foto: Pixabay)

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En caso de que el establecimiento no informe previamente sobre el recargo, no puede obligar al consumidor a pagar el monto adicional y debe respetar el precio fijado para el producto o servicio.

Cabe precisar que el incumplimiento del deber de información puede ser sancionado por el Indecopi, con una amonestación o multa de hasta 450 UIT, según corresponda cada caso.

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