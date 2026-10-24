Los lotes observados de OMEPRA-N 40 mg y DEVIALIN 500 mg presentaron partículas extrañas y visibles, respectivamente. La Digemid dispuso su retiro y destrucción, y recomendó no administrar estos medicamentos. Foto: Difusión.
Los lotes observados de OMEPRA-N 40 mg y DEVIALIN 500 mg presentaron partículas extrañas y visibles, respectivamente. La Digemid dispuso su retiro y destrucción, y recomendó no administrar estos medicamentos. Foto: Difusión.
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Redacción Gestión
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Uno de los productos observados es OMEPRA-N 40 mg, que contiene omeprazol y se utiliza para reducir la producción de ácido en el estómago.

La alerta de este medicamento puede consultarse en este .

Indecopi alerta sobre partículas visibles en otro inyectable

En este caso, el lote MPDH5D9 presentó partículas visibles y no superó el control de calidad. Esto significa que el producto no cumplió con los requisitos de calidad evaluados, por lo que la Digemid también dispuso retirar y destruir todas las unidades de ese lote y recomendó evitar su aplicación.

Los detalles de esta segunda alerta están disponibles en el siguiente .

Para obtener más información sobre ambas alertas, la ciudadanía puede comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300.

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