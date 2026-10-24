El Indecopi alertó sobre dos medicamentos inyectables cuyos lotes serán retirados del mercado y destruidos tras presentar fallas en sus controles de calidad, según información difundida por la entidad a través del Sistema de Alertas de Consumo.

Uno de los productos observados es OMEPRA-N 40 mg, que contiene omeprazol y se utiliza para reducir la producción de ácido en el estómago.

De acuerdo con la alerta, el lote OPI052502 presentó partículas extrañas. Ante este hallazgo, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ordenó retirar y destruir todas las unidades del lote y recomendó no administrarlas a los pacientes.

La alerta de este medicamento puede consultarse en este enlace.

Indecopi alerta sobre partículas visibles en otro inyectable

El segundo producto comprendido en las alertas es DEVIALIN 500 mg, un medicamento inyectable que contiene metilprednisolona y se utiliza para tratar enfermedades inflamatorias y reacciones alérgicas graves, según indicación médica.

En este caso, el lote MPDH5D9 presentó partículas visibles y no superó el control de calidad. Esto significa que el producto no cumplió con los requisitos de calidad evaluados, por lo que la Digemid también dispuso retirar y destruir todas las unidades de ese lote y recomendó evitar su aplicación.

Los detalles de esta segunda alerta están disponibles en el siguiente enlace.

Para obtener más información sobre ambas alertas, la ciudadanía puede comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300.