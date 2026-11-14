Si bien sería un paso importante, de muchos otros que ya viene dando el país, lo cierto es que aún hay tareas pendientes para superar. En este contexto, Gestión conversó con Ariel Yépez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, para saber cómo se ve nuestra economía respecto a la región.

Esta conversación se dio en el último evento de este diario: “Perspectivas Económicas 2027: las decisiones empiezan hoy”.

-Perú tiene indicadores favorables. Por ejemplo, ya se ha resaltado anteriormente sus fundamentos macroeconómicos. Pero, el desafío está en convertir todo esto en resultados para la gente...

Lo que nosotros vemos en Perú, a nivel de toda la región de América Latina y el Caribe, es que sus fundamentos macroeconómicos, su estabilidad fiscal, es muy sólida y muy reconocida por los mercados internacionales. Han hecho bastante bien las cosas, hay que admitirlo.

Sin embargo, hay una oportunidad. Esta es poder catalizar esa estabilidad macroeconómica, fiscal, en más oportunidades, mayores empleos de calidad, por ejemplo.

Esto implica obviamente muchas precondiciones que creemos que se están dando de manera muy natural en el Perú y lo que tenemos son muy buenas expectativas.

Ariel Yépez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Foto: Grupo El Comercio para Diario Gestión / César Bueno

-¿Qué tanto le preocupa al Banco Mundial el golpe de El Niño sobre la economía peruana?

Lo que vemos es que [El Niño] va a tener un impacto fuerte en la parte económica. De hecho, ya lo está teniendo. Algunos sectores están siendo más afectados de manera muy temprana, como el pesquero y el agrícola.

Pero, también vemos que muchas acciones se están implementando para prevenir el impacto de El Niño. Hay que admitirlo, no nos podemos preparar perfectamente ante fenómenos tan impredecibles y con alto impacto como este.

Aun así, en la medida que se avanza en una agenda de preparación, no solo con infraestructura más resiliente, sino también con políticas públicas que prevean cómo acompañar a los grupos más vulnerables , creemos que es una forma adecuada para poder enfrentar de manera anticipada este fenómeno natural.

-¿Para el Banco Mundial hay la posibilidad de ajustar a la baja las proyecciones de Perú?

Nuestros números ya consideraban el tema de El Niño anticipadamente.

Más bien, revisando otro indicador, lo que vemos positivamente es que el nuevo entorno político pone condiciones muy favorables para que haya mayor estabilidad económica, que se traduzca en más oportunidades para la inversión y se genere más empleos.

Lo vemos de esa forma. Estamos muy optimistas, en ese sentido, si te soy honesto. Creemos que el espacio de crecimiento para la economía peruana es grande y van a haber muchas oportunidades que se van a estar capturando con las políticas que se están implementando.

Proyecciones. Vale recordar que a inicios de octubre 2026, el Banco Mundial mejoró la perspectiva de crecimiento de la economía peruana a 3.2% para este año, en su reciente informe “Panorama económico de América Latina y el Caribe”. El informe también prevé que el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú se incrementará 3% durante el 2027.

-Hubo factores que nos han impedido volver a esos grandes crecimientos económicos que alcanzamos cuando nos llamaban “la estrella de la región”. ¿Cómo volver a la senda?

Como decía, el indicador más importante, que lo tienen y lo han tenido en los últimos años, es la estabilidad macroeconómica. Ese es fundamental. El otro es la credibilidad en políticas que se traduzcan en más oportunidades para la inversión. Mi percepción es que con el nuevo cambio político que se dio en Perú, los mercados están reaccionando positivamente en ese sentido.

Hay una nueva percepción de que se puede invertir más en Perú, en muy buena medida no solo motivado por esa estabilidad macroeconómica, que ya es una precondición, sino también por los espacios políticos que se están abriendo para tener mayor estabilidad.

-Un punto clave durante una ponencia reciente es que hay una necesidad de los países, y por supuesto de Perú, de atraer capital. Mencionaba algunos puntos a nuestro favor, pero en general, ¿somos llamativos para los inversionistas foráneos?

Desde el lado positivo, ¿qué es lo que ya ha hecho Perú para capturar la atención en Perú? Estabilidad macroeconómica. El sector privado la ve como algo muy positivo. O sea, la existencia de condiciones macroeconómicas que reduzcan la incertidumbre en las inversiones que se están realizando.

Pero, hay otros factores muy relevantes. En general, el entorno de toda la región se modifica de alguna medida para atraer más inversiones, para hacer más atractivos los países a estos capitales . Ahí es donde creo que es muy importante el reaccionar de acuerdo con lo que se está viendo en el resto de los mercados.

¿Cómo podemos, a través de políticas públicas, de procedimientos administrativos más eficientes y cortos, ser más atractivos para el sector privado, para que haya más inversión y se tomen las medidas políticas y administrativas que faciliten la gestión desde una perspectiva totalmente administrativa del gobierno?

Eso es lo que puede marcar la diferencia, lo que puede hacer más diferente un país respecto de otro. ¿Cómo se pueden simplificar algunos trámites para hacer más fácil la inversión?

-Comentó sobre la ventanilla única de la minería...

Esa es una opción interesante que no solo está explorando el Perú, sino también en otros países de la región porque lo ven como una oportunidad extraordinaria para ser como las economías más atractivas para la inversión minera.

En general, sobre la inversión, lo importante que veo es que importan mucho las señales, hacia dónde ven el direccionamiento de las políticas para facilitar ese entorno que sea más atractivo para la inversión privada y que se dé mayor certidumbre en los mercados donde van a colocar su capital. Nosotros vemos que esto es algo que está ocurriendo por las decisiones que están tomando en Perú.