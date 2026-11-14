Perú se destaca ante ojos del Banco Mundial, pero estas son las oportunidades
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Redacción Gestión
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El Perú aún brilla en América Latina. De hecho, solo hace unos días, un medio chileno, La Tercera, informó que nuestra nación podría superar a Chile y convertirse en la cuarta economía más grande de Sudamérica en 2027, de acuerdo con la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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