Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión
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Redacción Gestión
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Uno de los grandes retos locales que tendrá la economía del Perú hasta el 2027 es enfrentar el golpe de lo que hoy se llama un “Mega Niño”.

Esta situación de riesgo hace que el futuro cercano se vea comprometido. Según la data que recoge el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las expectativas sobre la economía a 3 meses pasaron a terreno negativo tras cuatro meses de optimismo.

En concreto, la encuesta de expectativas macroeconómicas muestra que este indicador bajó a 49.5 puntos el mes pasado (menos de 50 es pesimismo).

A 12 meses, cuando El Niño ya habría terminado, la expectativa sobre la economía, si bien está en terreno positivo, es cada vez menos optimista. En octubre alcanzó los 63.1 puntos, su menor nivel desde el pico de junio (68.55 puntos).

Hay que recordar que el mes pasado, Hugo Perea, economista principal del BBVA Research refirió: “Los pronósticos se han deteriorado y hoy se maneja un fenómeno de El Niño de intensidad extraordinaria [...] Algunos indicadores evolucionan de manera positiva, pero hay ‘nubes’ en el horizonte. La principal es el fenómeno de El Niño”.

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