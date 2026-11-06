Lluvias continuarán en la costa norte y la sierra: conoce las regiones bajo aviso del Senamhi. (Foto: Andina)
Lluvias continuarán en la costa norte y la sierra: conoce las regiones bajo aviso del Senamhi. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las lluvias de fuerte intensidad persistirán en la costa norte hasta el domingo 8 de noviembre, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones frente a las condiciones meteorológicas previstas.

Tumbes será una de las regiones en donde se presentarán las lluvias más intensas. Asimismo, en el interior de Piura se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. En tanto, los departamentos ubicados en la sierra continuarán registrando lluvias de ligera a fuerte intensidad durante este periodo.

Los departamentos que podrían verse afectados por estas condiciones meteorológicas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

El Senamhi reportó un acumulado de 4.2 milímetros de lluvia en Contumazá. (Foto: Andina)
El Senamhi reportó un acumulado de 4.2 milímetros de lluvia en Contumazá. (Foto: Andina)

Recomendaciones ante posibles huaicos

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a adoptar medidas preventivas para proteger a la población.

Entre las principales recomendaciones está verificar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y correctamente señalizadas. Esta medida permitirá orientar a los ciudadanos hacia zonas seguras en caso de que se produzcan emergencias como deslizamientos de tierra o huaicos.

Asimismo, las autoridades deberán comprobar que los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías de sus respectivas jurisdicciones se encuentren disponibles para atender cualquier eventualidad.

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