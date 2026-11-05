Lluvias en Lima: aniegos inundan calles de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que los trabajadores de cuatro distritos de Lima tendrán tolerancia laboral por dos horas en su ingreso del jueves 5 de noviembre debido a los efectos de lluvias en Lima.

La disposición se orienta “particularmente a los trabajadores que se desplazan desde o hacia los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos”.

“Los empleadores públicos y privados deberán otorgar, este jueves 5 de noviembre, hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso a los trabajadores que se desplacen desde o hacia los distritos señalados”, detalla la publicación.

La demora ocasionada por esta circunstancia no deberá ser considerada falta o tardanza injustificada ni puede generar sanciones disciplinarias.

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