El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que los trabajadores de cuatro distritos de Lima tendrán tolerancia laboral por dos horas en su ingreso del jueves 5 de noviembre debido a los efectos de lluvias en Lima.

A través de un comunicado, detalló que esta medida ha sido tomada ante las dificultades de traslado ocasionadas por los efectos del fenómeno El Niño y por las recientes lluvias registradas en Lima.

La disposición se orienta “particularmente a los trabajadores que se desplazan desde o hacia los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos”.

“Los empleadores públicos y privados deberán otorgar, este jueves 5 de noviembre, hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso a los trabajadores que se desplacen desde o hacia los distritos señalados”, detalla la publicación.

Asimismo, deberán adoptar medidas flexibles que permitan atender las demoras ocasionadas por las dificultades de desplazamiento de los trabajadores hacia o desde sus centros de labores.

🔴 #COMUNICADO | MTPE dispone tolerancia laboral por efectos de las lluvias: https://t.co/aY2TaWx2hs — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) November 5, 2026

La demora ocasionada por esta circunstancia no deberá ser considerada falta o tardanza injustificada ni puede generar sanciones disciplinarias.

El MTPE invocó a los empleadores a actuar con responsabilidad, considerando las consecuencias que esta situación de fuerza mayor pueda generar en el desplazamiento de los trabajadores y el cumplimiento de su horario laboral.