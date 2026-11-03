Un total de 20 de los 33 bypasses identificados en Lima Metropolitana y el Callao presentan riesgo de inundación ante la ocurrencia de lluvias intensas, según un estudio del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

El ingeniero José Luis Epiquién, especialista de la entidad, explicó que estas infraestructuras son especialmente vulnerables debido a su diseño a desnivel, que favorece la acumulación de agua durante las precipitaciones y puede ocasionar aniegos.

El especialista advirtió a RPP que, aunque algunos de estos pasos cuentan con sistemas de drenaje, estos podrían no tener capacidad suficiente para evacuar grandes volúmenes de agua. Esta situación representa una preocupación ante los escenarios de lluvias extraordinarias previstos para el país.

¿Cuáles son los 20 bypasses en riesgo de inundación?

De acuerdo con la evaluación del Cenepred, las infraestructuras identificadas con riesgo de inundación son las siguientes:

Bypass de las avenidas Brasil y La Marina. Bajada de la avenida Malecón. Bypass de la avenida Arequipa. Bypass de la avenida 28 de Julio. Bypass de la avenida México. Bypass de las avenidas Javier Prado y Arequipa. Javier Prado - Vía Expresa. Bypass Alfonso Ugarte. Vía Expresa Línea Amarilla. Bypass Mateo Pumacahua. Avenida Panamericana Sur. Avenida Separadora Industrial y Juan Velasco Alvarado. Óvalo Pachacútec (Real Plaza), en Villa María del Triunfo. Bypass de la avenida Benavides y Panamericana Sur. Bypass de las avenidas Angamos Este y San Luis. Avenida Javier Prado Este. Avenida Universitaria y Panamericana Norte. Panamericana Norte - San Juan. Bypass de la avenida Tingo María. Vía Nuevo Aeropuerto.

Veinte de los 33 bypasses de Lima Metropolitana y Callao presentan riesgo de inundación ante lluvias intensas, según el Cenepred. Foto: GEC/referencial.

Más de 330 mil personas expuestas a riesgo muy alto

El estudio del Cenepred también identificó que 330,690 personas en Lima Metropolitana y el Callao se encuentran en un nivel muy alto de riesgo de sufrir afectaciones por inundaciones ante la ocurrencia de lluvias intensas o extremas.

San Juan de Lurigancho concentra la mayor cantidad de población expuesta, con 109 mil personas. Le siguen Puente Piedra, con 53,490; Santiago de Surco, con 38,079; Comas, con 30,397; Chorrillos, con 26,610; San Juan de Miraflores, con 26,173; y Ate, con 24,322. En el Callao, la cifra alcanza las 21,993 personas.

Epiquién señaló que la vulnerabilidad de Lima está relacionada con sus características climáticas y geográficas. Al tratarse de una ciudad ubicada en una zona desértica, las precipitaciones suelen ser escasas durante el año; sin embargo, los pronósticos de las entidades técnicas advierten sobre la posibilidad de lluvias extraordinarias en el contexto del fenómeno El Niño.

Como referencia, el especialista mencionó el registro del 15 de enero de 1970, cuando se reportaron 17 milímetros de lluvia, uno de los episodios de precipitaciones más importantes para la capital. Frente a este escenario, la evaluación de las zonas e infraestructuras expuestas cobra relevancia ante los posibles impactos de las lluvias previstas.