Colegios afectados por la lluvia. (Foto: Difusión)
Colegios afectados por la lluvia. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó en un comunicado que diez instituciones educativas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Pachacámac mantendrán sus clases en modalidad remota hasta el lunes 24 de agosto, debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias y aniegos registrados en estos distritos de Lima sur.

Esta medida busca priorizar la recuperación de las instituciones educativas que presentan mayores afectaciones y garantizar que los estudiantes, docentes y personal educativo puedan retornar a ambientes seguros y adecuados.

Estos son los 10 colegios que tendrán clases remotas hasta el 24 de agosto

Villa María del Triunfo

  • IE Mariscal Eloy Gaspar Ureta
  • IE 6032 Almirante Miguel Grau Seminario
  • IE 6024
  • IE Manuel Casalino Grieve
  • IE 7045 San José Obrero

Villa El Salvador

  • IE 7092 Juan Pablo II (debido a afectaciones en las vías de acceso y riesgo en el perímetro).

San Juan de Miraflores

  • IE Semillitas de Amor.
  • IE 7221 (por afectaciones en el cerco perimétrico).

Pachacámac

  • IE 7239 Santísimo Salvador.
  • IE 6028 Juan Velasco Alvarado (debido a dificultades de acceso por inundación).

Estas labores se desarrollarán durante la presente semana con el objetivo de restablecer progresivamente las condiciones necesarias para que los escolares puedan retornar de manera segura a las aulas.

TE PUEDE INTERESAR

Arequipa: fuertes lluvias generaron desprendimiento de rocas en la Panamericana Sur
MTPE dispone hasta dos horas de tolerancia laboral por lluvias en Lima Sur
Indecopi pide a empresas de transporte informar y atender a pasajeros afectados por lluvias
Cierran aeropuerto de Tacna por lluvias intensas: Gobierno dispuso bloqueo de vías en la región sur

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.