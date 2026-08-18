La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó en un comunicado que diez instituciones educativas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Pachacámac mantendrán sus clases en modalidad remota hasta el lunes 24 de agosto, debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias y aniegos registrados en estos distritos de Lima sur.

Asimismo, dijo que el resto de colegios de estas cuatro jurisdicciones retomarán desde hoy martes 18 de agosto las actividades presenciales, luego de que se evaluaran las condiciones de seguridad de sus locales escolares.

Esta medida busca priorizar la recuperación de las instituciones educativas que presentan mayores afectaciones y garantizar que los estudiantes, docentes y personal educativo puedan retornar a ambientes seguros y adecuados.

Estos son los 10 colegios que tendrán clases remotas hasta el 24 de agosto

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Villa María del Triunfo

IE Mariscal Eloy Gaspar Ureta

IE 6032 Almirante Miguel Grau Seminario

IE 6024

IE Manuel Casalino Grieve

IE 7045 San José Obrero

Villa El Salvador

IE 7092 Juan Pablo II (debido a afectaciones en las vías de acceso y riesgo en el perímetro).

San Juan de Miraflores

IE Semillitas de Amor.

IE 7221 (por afectaciones en el cerco perimétrico).

Pachacámac

IE 7239 Santísimo Salvador.

IE 6028 Juan Velasco Alvarado (debido a dificultades de acceso por inundación).

La DRELM precisó que la suspensión de las clases presenciales en estos colegios se realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación (Minedu), mientras se ejecutan trabajos de limpieza, desinfección, fumigación, recuperación de materiales educativos y reparación de las instalaciones, según la evaluación técnica de cada local.

Estas labores se desarrollarán durante la presente semana con el objetivo de restablecer progresivamente las condiciones necesarias para que los escolares puedan retornar de manera segura a las aulas.