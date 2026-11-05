Ante las intensas lluvias registradas en diversas zonas de Lima Metropolitana, las instituciones educativas públicas podrán pasar temporalmente a la modalidad de clases no presenciales (virtuales) cuando las condiciones de seguridad no garanticen la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, informó la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

A través del Comunicado N.° 07-2026, la entidad precisó que esta medida deberá ser comunicada a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente, que tendrá a su cargo el seguimiento de las actividades pedagógicas y administrativas.

La DRELM también dispuso que las siete UGEL de Lima Metropolitana refuercen el monitoreo de las instituciones educativas y coordinen con sus directores la evaluación de las condiciones de seguridad ante lluvias intensas, posibles aniegos, inundaciones y otros eventos naturales, como los sismos.

¿En qué casos se podrían suspender las clases presenciales?

De acuerdo con el comunicado, los directores deberán evaluar las condiciones de seguridad de sus respectivos locales escolares, considerando el estado de la infraestructura, los servicios básicos y las vías de acceso.

En caso de identificar algún riesgo o afectación, deberán comunicarlo inmediatamente a la UGEL correspondiente e informar sobre las medidas adoptadas para proteger a la comunidad educativa.

La DRELM dispuso que las instituciones educativas públicas evalúen las condiciones de seguridad de sus locales y consideren el cambio a la modalidad no presencial. Foto: Indecopi.

Asimismo, las UGEL deberán reportar a la DRELM los resultados de sus monitoreos y evaluaciones, los riesgos identificados y las acciones implementadas. Esta información permitirá coordinar la respuesta y gestionar, de ser necesario, el apoyo de otras entidades competentes.

Finalmente, la entidad exhortó a la comunidad educativa a informarse mediante los canales oficiales del sector Educación y evitar la difusión de rumores o información no confirmada sobre emergencias y medidas preventivas.

La DRELM indicó que mantendrá una coordinación permanente con las UGEL para proteger la vida y la integridad de la comunidad educativa, así como garantizar la continuidad del servicio educativo.