El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió este jueves un aviso de peligro extremo por lluvias en la región Tumbes, debido a la posibilidad de precipitaciones intensas que podrían generar inundaciones pluviales en distintos sectores.

De acuerdo con el aviso de corto plazo N.º 309-2026, las provincias comprendidas en el nivel de peligro extremo son Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.

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Esta categoría corresponde al mayor nivel de riesgo contemplado en el documento meteorológico.

La alerta tiene una vigencia de 24 horas desde su emisión. Asimismo, el Senamhi advirtió que las lluvias podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

#Clima #Minam #Senamhi En Tumbes, las lluvias registradas durante los primeros cinco días de noviembre alcanzaron valores de hasta 100 veces por encima de la climatología del mes, superando incluso los registros observados durante años con presencia de El Niño. https://t.co/4EstRjJHcF — Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2026

EN LA COSTA LAS LLUVIAS PODRÍAN LLEGAR A LOS 90 MILÍMETROS

Para la región natural de la costa, el pronóstico meteorológico establece un rango de precipitación de entre 0.1 y 90 milímetros por día, correspondiente al conjunto de zonas comprendidas en esa región.

Esta cifra representa el rango máximo considerado para la costa y no significa necesariamente que las tres provincias de Tumbes recibirán necesariamente 90 milímetros de lluvia.

El aviso advierte que las precipitaciones de intensidad extrema pueden generar inundaciones pluviales, además de fenómenos asociados como descargas eléctricas, vientos fuertes y granizo.

EN PIURA LLUVIAS GENERAN INUNDACIONES

En paralelo, las lluvias intensas registradas este 5 de noviembre provocaron la activación de cuencas ciegas e inundaciones en calles del distrito de El Tallán, en Piura.

Ante esta situación, personal de la municipalidad distrital realiza trabajos de evacuación de aguas pluviales con herramientas manuales y monitorea el caudal del río Piura.

#LluviasIntensas registradas el 5/11 provocaron la activación de cuencas ciegas e inundaciones en calles del distrito de El Tallán (Piura). Personal de la municipalidad distrital realiza trabajos de evacuación de aguas pluviales con herramientas manuales, monitorea el caudal del río Piura y ejecuta la #EDAN. No se reportan daños a la vida ni a la salud de las personas. Ante El Niño, el #PerúResponde. — COEN - INDECI (@COENPeru) November 5, 2026

Además, ejecuta la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Hasta el momento, no se reportan daños a la vida ni a la salud de las personas.

MINISTRO DE DEFENSA VISITA FAMILIA AFECTADAS

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, llegó al asentamiento humano Puerto Perú, en Zarumilla (Tumbes), para reunirse con autoridades y familias afectadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Durante su visita, supervisó el albergue temporal instalado por el Ejército en Villa Primavera, donde se encuentran alrededor de 48 familias damnificadas por el desborde del río Zarumilla.

También inspeccionó la institución educativa N.° 098 El Gran Chilimasa, que podría habilitarse como refugio ante nuevas emergencias.