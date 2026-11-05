Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Foto: LAP)
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Redacción Gestión
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Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, alertó sobre los posibles riesgos que enfrenta la infraestructura del terminal aéreo ante el incremento del caudal del río Rímac, en un escenario marcado por la llegada de la temporada de lluvias y los efectos del fenómeno de El Niño.

Mediante un comunicado, LAP advirtió que la falta de retiro y traslado de estos residuos podría dificultar el desplazamiento del agua y elevar la posibilidad de desbordes. Según indicó, parte del material removido permanece distribuido sobre el lecho del río o acumulado en sus márgenes, en lugar de haber sido transportado hacia un espacio autorizado para su disposición final.

LAP también alertó que un eventual incremento de las aguas subterráneas podría ocasionar filtraciones en la avenida Néstor Gambetta y comprometer componentes de la infraestructura aeroportuaria.

Río Rímac
Río Rímac

Frente a este escenario, la concesionaria informó que mantiene el monitoreo de los niveles de agua subterránea y realiza labores de mantenimiento de los sistemas de drenaje mediante equipos de bombeo.

Finalmente, la hizo un llamado a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias que permitan retirar y disponer adecuadamente el material acumulado en el río Rímac.

La compañía sostuvo que estas acciones son necesarias para disminuir los riesgos sobre la infraestructura del aeropuerto Jorge Chávez y garantizar la protección de sus vías de acceso.

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