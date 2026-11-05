Las barreras dinámicas buscan contener rocas y otros materiales que podrían desprenderse de los cerros durante las lluvias. Foto: Andina.
Las barreras dinámicas buscan contener rocas y otros materiales que podrían desprenderse de los cerros durante las lluvias. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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Ante la , el Gobierno avanza con la instalación de 12 barreras dinámicas en diez quebradas, con el objetivo de contener grandes cantidades de rocas y otros materiales que podrían desprenderse de los cerros y generar huaicos.

A través de su cuenta en X, la PCM destacó que las acciones forman parte de las medidas preventivas frente a la temporada de lluvias. “¡Más protección para las familias que viven cerca de las quebradas! Ante el Niño, el Perú responde”, señaló.

¿Dónde se instalarán las barreras?

Los trabajos comprenden distintos puntos considerados críticos en Lima Metropolitana y la provincia de Huarochirí. Entre los sectores intervenidos figuran Huayaringa, Cupiche, La Ronda, Señor de los Milagros, Cashahuacra 1, Cashahuacra 2 y Quirio.

Las barreras dinámicas buscan contener rocas y otros materiales que podrían desprenderse de los cerros durante las lluvias. Foto: Andina.
Las barreras dinámicas buscan contener rocas y otros materiales que podrían desprenderse de los cerros durante las lluvias. Foto: Andina.

Las zonas se encuentran en los distritos de Lurigancho-Chosica, Cieneguilla y Chaclacayo, en Lima Metropolitana, así como en Santa Eulalia y Ricardo Palma, en Huarochirí.

Las barreras dinámicas están destinadas a interceptar y retener rocas, sedimentos y otros materiales que puedan desplazarse desde las partes altas de las quebradas durante la ocurrencia de lluvias intensas, reduciendo así el riesgo para las zonas ubicadas aguas abajo.

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