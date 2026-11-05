Ante la temporada de lluvias en Lima, el Gobierno avanza con la instalación de 12 barreras dinámicas en diez quebradas, con el objetivo de contener grandes cantidades de rocas y otros materiales que podrían desprenderse de los cerros y generar huaicos.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que estas estructuras permitirán reducir el impacto de posibles huaicos y brindar mayor protección a las poblaciones que viven cerca de las quebradas consideradas zonas vulnerables.

A través de su cuenta en X, la PCM destacó que las acciones forman parte de las medidas preventivas frente a la temporada de lluvias. “¡Más protección para las familias que viven cerca de las quebradas! Ante el Niño, el Perú responde”, señaló.

#PCMInforma | ¡Más protección para las familias que viven cerca de las quebradas! Ante las lluvias en Lima, el Gobierno avanza con la instalación de 12 barreras dinámicas en 10 quebradas, que permitirán retener grandes cantidades de rocas y otros materiales que podrían desprenderse de los cerros. Estas estructuras contribuirán a reducir el impacto de posibles huaicos y a proteger a las personas que viven en zonas vulnerables. Ante el Niño, el #PerúResponde. 🇵🇪 — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 5, 2026

¿Dónde se instalarán las barreras?

Los trabajos comprenden distintos puntos considerados críticos en Lima Metropolitana y la provincia de Huarochirí. Entre los sectores intervenidos figuran Huayaringa, Cupiche, La Ronda, Señor de los Milagros, Cashahuacra 1, Cashahuacra 2 y Quirio.

Las barreras dinámicas buscan contener rocas y otros materiales que podrían desprenderse de los cerros durante las lluvias. Foto: Andina.

Las zonas se encuentran en los distritos de Lurigancho-Chosica, Cieneguilla y Chaclacayo, en Lima Metropolitana, así como en Santa Eulalia y Ricardo Palma, en Huarochirí .

La instalación de estas estructuras ya había sido reportada en octubre por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como parte de las acciones preventivas que se vienen ejecutando ante la próxima temporada de lluvias.

Las barreras dinámicas están destinadas a interceptar y retener rocas, sedimentos y otros materiales que puedan desplazarse desde las partes altas de las quebradas durante la ocurrencia de lluvias intensas, reduciendo así el riesgo para las zonas ubicadas aguas abajo.