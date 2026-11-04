Una persistente llovizna registrada desde la madrugada de hoy ha ocasionado aniegos en calles y avenidas principales de diversos distritos de Lima Sur, lo que dificulta el desplazamiento de peatones y vehículos.

En Villa María del Triunfo, las precipitaciones han provocado la acumulación de agua en la calle Heraldos Negros, en el cruce con la avenida 26 de Noviembre, donde el nivel del agua supera los cuatro centímetros de altura.

Esta situación genera dificultades para los vecinos que transitan por la zona, quienes deben sortear los charcos para continuar su recorrido. De igual manera, los vehículos avanzan con lentitud debido a la presencia de agua acumulada en la vía, informó la Agencia Andina.

Un panorama similar se registra en San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, donde la persistente llovizna también ha generado empozamientos y complicaciones para el tránsito vehicular.

Intervención en Villa María del Triunfo

Ante esta emergencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desplegó seis camiones cisterna, con una capacidad conjunta de 42 000 galones, para atender el aniego registrado en el bypass Pachacútec, en Villa María del Triunfo.

Por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y a través de Emape, desde la madrugada se ejecutan trabajos de succión y drenaje de las aguas acumuladas con el objetivo de recuperar la transitabilidad en esta importante vía.

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de la Municipalidad Metropolitana de Lima mantiene el monitoreo de la emergencia.

➡️Esta mañana: se realizaron acciones operativas y articuladas ante la inundación por saturación del suelo (pluvial) registrada en la Av. Pachacútec, Villa María del Triunfo (Lima), a consecuencia de lloviznas persistentes. El personal de EMAPE ejecuta trabajos de limpieza en la vía afectada y la municipalidad distrital realiza la #EDAN, registrándose el cierre y restricción vehicular del bypass en la intersección con la Av. 26 de Noviembre, sin reportarse daños a la vida y a la salud de las personas. El COEN monitorea las 24 horas. Ante El Niño, el #PerúResponde. — COEN - INDECI (@COENPeru) November 4, 2026

Trabajos en Villa El Salvador

En Villa El Salvador, personal de Hidrojet de Sedapal realiza desde las primeras horas de hoy labores de limpieza en diferentes sectores del distrito, debido a una emergencia en el sistema de alcantarillado.

De acuerdo con la información proporcionada, desde las 2:00 a. m. se produjo el colapso del desagüe colector, situación que motivó la intervención de los equipos de Sedapal para atender la emergencia y facilitar la evacuación de las aguas acumuladas.