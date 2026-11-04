La ciudad de Huánuco acata este miércoles 4 de noviembre un paro que ha paralizado sus principales actividades debido al desabastecimiento de agua potable que afecta a la población desde hace aproximadamente dos meses.

La medida de protesta comenzó a las 00:00 horas y cuenta con la participación de organizaciones de base, colegios profesionales, trabajadores de Construcción Civil y otros colectivos, además de instituciones públicas y privadas.

Como parte de la jornada, los manifestantes bloquearon vías de comunicación, incluida la Carretera Central, y ocasionaron el cierre de establecimientos comerciales y centros educativos. Según informó Canal N, la paralización se desarrolla de manera generalizada en la ciudad.

Entre las principales demandas de los pobladores figuran la construcción inmediata de una planta de tratamiento de agua potable, el mejoramiento de la calidad del servicio y la salida de los funcionarios del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entidad estatal que administra los servicios de saneamiento.

La jornada también estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales en los exteriores de Seda Huánuco, donde funcionan las oficinas del OTASS. De acuerdo con el reporte de Canal N, la Policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los participantes de la protesta, quienes respondieron con piedras.

La Policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que se encontraban en los exteriores de Seda Huánuco, durante la jornada de protesta. Foto: Captura Canal N.

La intervención policial provocó que los manifestantes corrieran para alejarse de los gases lacrimógenos. Los efectivos llegaron hasta la zona para controlar la situación y despejar los exteriores de la empresa prestadora de servicios de saneamiento.

Reclamos por recibos y medidores

El dirigente Armando Matos Matos señaló que su organización se sumó a la medida de lucha impulsada por un colectivo ciudadano, debido a los problemas en la administración de Seda Huánuco y los reclamos contra las entidades vinculadas al sector saneamiento.

“Nosotros nos hemos sumado a esta medida de lucha de un colectivo que se ha organizado por los abusos en Seda Huánuco a través de OTASS, SUNASS, instituciones que se han creado para lucrar al bolsillo del pueblo y por eso vienen recibos exagerados, los montos que se tienen que pagar”, manifestó.

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Asimismo, cuestionó el incremento de los recibos de agua y señaló que el cambio de medidores en distintos sectores habría elevado los montos que deben pagar los usuarios.

Los pobladores demandan una solución al desabastecimiento y mejoras en la prestación del servicio, mientras mantienen la exigencia de que se concrete la construcción de una planta de tratamiento para la ciudad.