Transportistas de carga pesada anuncian paro de 72 horas por alza del precio del diésel. Foto: ATU
Transportistas de carga pesada anuncian paro de 72 horas por alza del precio del diésel. Foto: ATU
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Redacción Gestión
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, por el alza del diésel y la falta de medidas del Gobierno contra la informalidad.

ante la insuficiencia del subsidio a los combustibles.

“Hay cuatro puntos que el Estado está haciendo oídos sordos. Primer lugar, la subida indiscriminada del precio del combustible, que si bien es cierto es un tema internacional, el subsidio que ha mencionado el gobierno actual no alcanza para nadie. No hay partida presupuestal”, indicó el dirigente en RPP.

El gremio también exige implementar la ley del observatorio del transporte terrestre para combatir la informalidad en el servicio de carga pesada.

Según Ojeda, la protesta tiene respaldo de gremios de Supe, Barranca, Chiclayo, Piura y Sullana, entre otras bases del gremio en el país.

El dirigente estimó que unos 20 mil transportistas de camiones y unidades de carga participarían en la medida.

Pese al anuncio del paro, los transportistas siguen esperando un pronunciamiento oficial de las autoridades del sector.

Se estima que participarían alrededor de 20 mil transportistas, quiénes siguen esperando un pronunciamiento oficial de las autoridades del sector ante el alza de combustibles. Foto: ATU
Se estima que participarían alrededor de 20 mil transportistas, quiénes siguen esperando un pronunciamiento oficial de las autoridades del sector ante el alza de combustibles. Foto: ATU

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