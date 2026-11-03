Un sector de transportistas de carga pesada anunció que realizará un paro de 72 horas para el 16, 17 y 18 de noviembre en Lima y otras regiones, por el alza del diésel y la falta de medidas del Gobierno contra la informalidad.

Martín Ojeda, vocero de la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, confirmó la convocatoria y pidió negociar con el Ejecutivo ante la insuficiencia del subsidio a los combustibles.

“Hay cuatro puntos que el Estado está haciendo oídos sordos. Primer lugar, la subida indiscriminada del precio del combustible, que si bien es cierto es un tema internacional, el subsidio que ha mencionado el gobierno actual no alcanza para nadie. No hay partida presupuestal”, indicó el dirigente en RPP.

El gremio también exige implementar la ley del observatorio del transporte terrestre para combatir la informalidad en el servicio de carga pesada.

Según Ojeda, la protesta tiene respaldo de gremios de Supe, Barranca, Chiclayo, Piura y Sullana, entre otras bases del gremio en el país.

LEA TAMBIÉN: ATU aprueba lineamiento para otorgar subsidio económico a transportistas

El dirigente estimó que unos 20 mil transportistas de camiones y unidades de carga participarían en la medida.

Pese al anuncio del paro, los transportistas siguen esperando un pronunciamiento oficial de las autoridades del sector. La dirigencia indicó que espera una respuesta del Ministerio de Transportes para iniciar el diálogo y evaluar soluciones antes de la protesta.