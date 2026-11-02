El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) activó un protocolo de emergencias para mantener la continuidad del comercio exterior durante el Fenómeno El Niño.

El ministro Rogers Valencia anunció la medida durante la quinta sesión del Grupo de Trabajo para el Monitoreo y Alerta Temprana del Comercio Exterior.

El funcionario advirtió que El Niño ha comenzado a generar efectos , por lo que precisó que se debe atender con urgencia las acciones previstas.

El protocolo establece una red de asistencia entre entidades públicas y el sector privado para identificar necesidades y coordinar soluciones, con la participación de los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones, Producción y Defensa.

Ante ello, el Mincetur monitoreará los principales corredores logísticos y más de 60 productos de exportación en 15 regiones para detectar riesgos en la producción, el transporte y las operaciones comerciales.

La estrategia incluye prevención, atención de emergencias y reactivación económica, mediante la coordinación con Senasa, Promperú, Sanipes e ITP-Red CITE y el uso de información de los COER.

En la reunión participaron representantes de Adex, Comex Perú, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, Confiep y AGAP, además de gremios de transporte y operadores logísticos.

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Según datos del Mincetur, las exportaciones peruanas alcanzaron los 90,000 millones de dólares en 2025, impulsadas por el cobre, el oro y la agroexportación. Para 2026, se proyectan ventas por 110,000 millones de dólares.