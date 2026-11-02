Mincetur activa protocolo para proteger el comercio exterior ante El Fenómeno El Niño. (Foto: GEC)
Mincetur activa protocolo para proteger el comercio exterior ante El Fenómeno El Niño. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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del comercio exterior durante el Fenómeno El Niño.

El ministro Rogers Valencia anunció la medida durante la quinta sesión del Grupo de Trabajo para el Monitoreo y Alerta Temprana del Comercio Exterior.

, por lo que precisó que se debe atender con urgencia las acciones previstas.

, con la participación de los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones, Producción y Defensa.

Ante ello, el Mincetur monitoreará los principales corredores logísticos y más de 60 productos de exportación en 15 regiones para detectar riesgos en la producción, el transporte y las operaciones comerciales.

La estrategia incluye prevención, atención de emergencias y reactivación económica, mediante la coordinación con Senasa, Promperú, Sanipes e ITP-Red CITE y el uso de información de los COER.

, Confiep y AGAP, además de gremios de transporte y operadores logísticos.

Según datos del Mincetur, las exportaciones peruanas alcanzaron los 90,000 millones de dólares en 2025, impulsadas por el cobre, el oro y la agroexportación. Para 2026, se proyectan ventas por 110,000 millones de dólares.

La estrategia contempla monitorear corredores logísticos y más de 60 productos de exportación en 15 regiones, además de coordinar la atención de emergencias con el sector privado. Foto: Mincetur.
La estrategia contempla monitorear corredores logísticos y más de 60 productos de exportación en 15 regiones, además de coordinar la atención de emergencias con el sector privado. Foto: Mincetur.

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