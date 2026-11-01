El primero está relacionado a la solicitud de modificar la ley de recursos hídricos. Su relevancia radica en asegurar la provisión de agua para los pequeños agricultores.

“No nos han dado la ley de saneamiento rural de tierras para reducir los tiempos de titulación. No nos han dado la ley de seguridad jurídica para el sector forestal a fin de ejecutar más plantaciones y tampoco nos han dado un tema referido a la atención de plagas con la ley de sanidad”, comentó Vinelli en entrevista con Gestión, durante el evento “Perspectivas económicas 2027: las decisiones empiezan hoy”.

Sin embargo, el ministro indicó que estas iniciativas, “posteriormente”, serán presentadas al Legislativo de manera individual y con carácter de urgencia.

El ministro Marco Vinelli se presentó en "Perspectivas". | Foto: César Campos, para Diario Gestión, GEC

Respecto a las 27 medidas que sí obtuvieron “luz verde” del Congreso, Vinelli refirió que empezarán con el proceso que determine la publicación de los decretos legislativos respectivos.

“Estamos viendo los informes técnicos para presentar las propuestas de decretos. Eso lo revisa la Presidencial del Consejo de Ministro (PCM) con el Ministerio de Justicia (Minjus) para que esté acorde a lo que nos han dado las facultades. Después pasa al Consejo Ministro para su discusión, aprobación y publicación”, señaló.

En relación a los plazos, indicó que dentro de “tres semanas” empezarían a promulgarse los decretos legislativos. Esto sería a mediados de noviembre.

Panorama económico

En otro momento, Vinelli indicó que desde el Gobierno vienen preparando “un impulso fiscal grande” que permita que la economía peruana mantenga su dinamismo, ante el impacto del fenómeno de El Niño (FEN) de magnitud “extraordinaria”, entre otros factores adversos.

Recientemente, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, junto a la apresidenta Keiko Fujimori, habían anunciado la aplicación de un paquete de medidas fiscales “contracíclicas”, que contempla ajustar las reglas establecidas.

“Para el próximo año lo que estamos preparando es un impulso fiscal grande para que el dinamismo no disminuya, continúe”, comentó.

La estimación gubernamental oficial, de acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027–2030 presentado a fines de agosto, apunta a un crecimiento de 3.4% para este y el siguiente años. Sin embargo, otras proyecciones ya ajustaron y se apegan al 3%.

¿Qué se espera para la economía peruana? (Foto: GEC)

“Creo que el próximo año vamos a estar más o menos en el mismo rango. Pero sí es verdad que tenemos en este momento tres choques externos muy fuertes, como son el precio del petróleo, la tasa de interés y el fenómeno de El Niño. Tenemos que poner toda la fuerza para que nuestra economía siga dinámica”, agregó.

La lectura que tiene el Gobierno sobre el panorama climático, señaló el ministro, es que “la temperatura está arriba de lo que fue El Niño en 1997 y 1982”. “Eso ratifica que estamos viviendo un Mega Niño”, sostuvo.

Al respecto, refirió que están ejecutando todas las acciones posibles que se puedan hacer para poder mitigar el impacto de este fenómeno. “[Atendemos] las lluvias intensas en la parte costera, pero también trabajando con el déficit hídrico en la parte andina amazónica”, manifestó.