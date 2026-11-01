Se espera un golpe severo de El Niño sobre la economía peruana. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, apuntó que se excluyeron, al menos, cuatro medidas claves para su sector del pedido de delegación de facultades legislativas finalmente aprobado.

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