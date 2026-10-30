Con el acompañamiento técnico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Perú concretó su primera exportación de 19.5 toneladas de arroz pilado a Estados Unidos (EE.UU.).

La cartera destacó este hecho como un hito para la producción arrocera nacional que abre nuevas oportunidades comerciales y destaca el trabajo articulado entre la empresa privada y los pequeños productores de Tumbes.

Esta primera operación, originada en los campos del distrito de Corrales (Tumbes), trasciende la frontera norte y marca un precedente estratégico para las más de 74 mil familias arroceras del país que enfrentan con frecuencia la volatilidad y los bajos precios en el mercado interno.

El envío de arroz

El cargamento comprende 1,720 sacos de arroz añejo de alta calidad procesado en una empacadora autorizada por Senasa, el cual superó rigurosos estándares de calidad e inocuidad exigidos por el mercado norteamericano, teniendo como destino final el estado de Nueva Jersey.

Cabe indicar, el cultivo de arroz abarca anualmente más de 430 mil hectáreas con una producción aproximada de 3.7 millones de toneladas. No obstante, las concentraciones de cosecha suelen traducirse en sobreoferta y márgenes mínimos para los agricultores familiares.

La apertura del mercado estadounidense demuestra que la exportación es una vía viable y sostenible para descongestionar el mercado doméstico, valorar el grano de calidad superior y mejorar la rentabilidad en las zonas productoras del norte, centro y selva del país.

Soporte en sanidad agraria

El Senasa brindó el soporte y la certificación fitosanitaria que garantizó el cumplimiento de los estándares exigidos por las autoridades de EE.UU..

En este logro, destaca la condición sanitaria oficial del Perú como país libre del gorgojo Khapra (Trogoderma granarium), factor clave que otorga ventaja competitiva para acceder a mercados de alta exigencia fitosanitaria.

La operación se articuló logísticamente a través del puerto de Bolívar (Ecuador) con el respaldo técnico de la Asociación de Exportadores (ADEX) para optimizar tiempos y costos de flete, consolidando una cadena de valor competitiva.

Con este primer embarque, el Midagri y el Senasa consolidan una política enfocada en llevar a la agricultura tradicional hacia la agroexportación, demostrando que la sanidad agraria y la calidad productiva son las mejores herramientas para que el esfuerzo del productor peruano se retribuya con ingresos justos y sostenibles.