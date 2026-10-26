El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, resaltó que no hay desabastecimiento de alimentos en mercados de Lima, dado que se mantiene el ingreso diario de productos a los centros de abasto.

No obstante, enfatizó que el incremento de precios se da principalmente por la subida de los costos de producción y transporte, y criticó la especulación en perjuicio de los bolsillos.

A la fecha, siguen ingresando a diario hasta 8,000 toneladas de alimentos a los mercados capitalinos. “Eso quiere decir que no se presenta la escasez de alimentos ni desabastecimiento, sino que estamos en términos normales”, apuntó.

Vinelli subrayó que el encarecimiento de los alimentos se da por el repunte de los valores de combustibles, lo cual afecta la cadena alimentaria: desde la producción en el campo hasta el traslado de la mercancía.

“El incremento de precios se está dando por ese lado, por un tema de costos, no por un tema de escasez”, añadió a Exitosa.

Confiep alerta falta de prevención

Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), relató que se tiene poca capacidad para afrontar El Niño debido a la inacción de gobiernos anteriores.

“Estamos poco preparados porque los gobiernos anteriores hicieron muy poco. No solo en el central, si no también, los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Hemos viajado en los últimos meses a Piura y hemos visto que no se hicieron los trabajos”, dijo al medio citado.

El líder empresarial recalcó que en Piura, por ejemplo, se han hecho obras sencillas pero no enfocadas en prevención, lo cual demuestra la enorme brecha por cerrar ante el FEN.

En esa línea, instó a que se ejecuten medidas preventivas también por el lado económico para atender a los peruanos más vulnerables.