¿Qué se espera del comercio bilateral entre Perú y China con esta optimización del TLC? | Foto: Andina. Elaboración: Gestión con ChatGPT
¿Qué se espera del comercio bilateral entre Perú y China con esta optimización del TLC? | Foto: Andina. Elaboración: Gestión con ChatGPT
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Desde este 1 de noviembre entrará en vigencia el protocolo de optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) del Gobierno peruano con el Gobierno de la República Popular China, según estableció el Decreto Supremo 012-2026-MINCETUR, publicado en edición extraordinaria el último martes 27 de octubre.

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