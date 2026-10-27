China concentró el 65% de los destinos de la harina de pescado peruana entre enero y agosto de 2026, mientras que Alemania y Ecuador también tienen una alta exposición a la oferta nacional. ComexPerú advierte que otros proveedores no necesariamente podrán cubrir el faltante de inmediato. Foto: Composición Gestión.
China concentró el 65% de los destinos de la harina de pescado peruana entre enero y agosto de 2026, mientras que Alemania y Ecuador también tienen una alta exposición a la oferta nacional. ComexPerú advierte que otros proveedores no necesariamente podrán cubrir el faltante de inmediato. Foto: Composición Gestión.
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Isabel Aranda
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La cancelación de la segunda temporada de pesca de anchoveta blanca en la zona centro-norte podría reducir la oferta peruana de harina de pescado y repercutir en el mercado internacional. Como se sabe, la medida fue adoptada por el Ministerio de la Producción (Produce) tras una evaluación científica que identificó condiciones biológicas y oceanográficas desfavorables.

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