Fuentes de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) consultadas por Gestión, estimaron que, tomando como referencia una cuota promedio de 2 millones de toneladas de anchoveta para la segunda temporada de pesca en la zona centro-norte, se dejarían de producir alrededor de 500,000 toneladas de harina de pescado.

De esta manera, la cancelación de la temporada no solo limitaría la producción nacional, sino que también tendría implicancias para la oferta exportable del sector pesquero.

CHINA, PRINCIPAL IMPORTADOR

China es el principal destino de la harina de pescado peruana. Según información de la SNP, de enero hasta agosto del 2026 concentró el 65% de las exportaciones nacionales de harina de pescado, consolidándose como el principal destino de este producto.

Para Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú , la importancia del mercado chino radica en que la harina de pescado constituye un insumo clave para la elaboración de alimentos destinados principalmente a la acuicultura.

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“Naturalmente nuestro principal mercado destino es China. Es nuestro principal mercado de destino y naturalmente presenta esa mayor exposición comercial ante una reducción de la oferta peruana. Estamos hablando de que solo en el 2025, por ejemplo, concentró aproximadamente el 79% de nuestros envíos de harina de pescado” indicó a Gestión.

Además, Alemania también figura entre los mercados más relevantes. De acuerdo con ComexPerú, nuestro país representa entre el 20% y el 21% de las importaciones alemanas de harina de pescado.

La Sociedad Nacional de Pesquería, por su parte, sitúa al mercado europeo incluidos Alemania y Dinamarca, en alrededor del 16% de los destinos de exportación peruana hasta agosto de 2026.

A nivel zonal, Ecuador presenta otra exposición significativa. Según Rafael Zacnich, el producto peruano representa aproximadamente el 93% de las importaciones ecuatorianas de harina de pescado.

EXPORTACIÓN PERUANAS DESCIENDEN

Los efectos de la menor disponibilidad de anchoveta ya empezaron a evidenciarse. De acuerdo con información de Comexperú, el volumen exportado de harina de pescado entre enero y agosto de este año disminuyó entre 50% y 52% frente al mismo periodo de 2025.

En esa línea, Rafael Zacnich señaló que el volumen cayó en cada uno de los ocho meses analizados, aunque el valor exportado aumentó durante los dos primeros meses del año.

El deterioro se habría intensificado en septiembre. Según cifras preliminares mencionadas por el especialista, el valor exportado de harina de pescado cayó cerca de 88% interanual, mientras que el volumen retrocedió alrededor de 95% frente a septiembre de 2025.

El representante gremial estimó que, de continuar con este escenario, los envíos posiblemente podrían seguir reduciéndose durante los últimos meses del año.

“Pero ahorita ya tienes evidencia de una caída de 95% en volumen, es decir, la mercadería cayó en 95%. Entonces, pues ya, vas mal los últimos meses del año. Y seguramente los primeros meses” sostuvo Zacnich.

En agosto, ya se sabía que el FEN costero sería intenso. De hecho, la pesca de anchoveta se vio perjudicada desde mayo, arrastrando con ella la producción de harina y aceite de pescado. (Foto: Andina)

¿QUÉ PAÍSES PODRÍAN REEMPLAZAR LA OFERTA PERUANA?

Ante la reducción de la oferta peruana, compradores internacionales podrían verse obligados a buscar proveedores alternativos. Entre los países que participan en este mercado destacan Chile, Noruega, Dinamarca, Islandia y, en menor medida, Argentina, según ComexPerú.

No obstante, Zacnich advirtió que no cuentan necesariamente con excedentes suficientes para cubrir de inmediato la menor oferta peruana.

Además, señaló que la reducción de la oferta peruana podría presionar al alza los precios internacionales y modificar los patrones de abastecimiento.

ComexPerú también remarcó que la menor oferta peruana no implica necesariamente una pérdida definitiva de mercados o competitividad, pues otros países productores pueden enfrentar condiciones similares.

Por su parte, fuentes de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) indicaron que el Perú representa el 20% de la producción mundial de harina de pescado.

Asimismo, las fuentes de SNP sostienen que la caída de la producción no es un hecho exclusivamente en nuestro país, sino que forma parte de una reducción global de la oferta de este producto, debido al Fenómeno El Niño.

IMPACTO EXPORTADOR DEPENDERÁ DEL TIEMPO DE PARALIZACIÓN

La SNP indicó que las exportaciones generadas históricamente durante la segunda temporada de pesca representan alrededor de US$1,000 millones. Esta cifra corresponde al valor asociado a esa temporada y no constituye, por sí sola, una estimación definitiva de pérdidas.

Por su parte, Rafael Zacnich, de ComexPerú, señaló que las exportaciones anuales peruanas de harina de pescado superan los US$1,000 millones. Bajo este supuesto de que la interrupción se prolongue por alrededor de un año, el especialista estimó que el país podría dejar de exportar más de US$1,100 millones o US$1,200 millones.

Esto ya que se trata de un escenario condicionado a la duración de la paralización , no de una pérdida confirmada. La incertidumbre sobre cuándo se reanudarán las capturas mantiene abierto el panorama para los exportadores y sus compradores.