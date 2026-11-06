En este caso, la identificación de dichas instalaciones la realizó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ente adscrito al Ministerio del Ambiente, y que da a conocer a través del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA).

Instalaciones en peligro

En el caso del sector hidrocarburos, a través del PIFA, la OEFA advierte que, a la fecha, existe un total de 2,939 unidades fiscalizables de la referida industria, a nivel nacional, que se encuentran en niveles de riesgo alto y muy alto por exceso de lluvias que puede ocasionar el Fenómeno El Niño (FEN).

Explicó que, con base en datos históricos y variables territoriales, esa entidad determinó tres tipos de peligros: inundaciones, movimientos en masa y activación de quebradas, e identificó zonas de peligro alto y muy alto.

Las actividades de hidrocarburos son, después de la agricultura, las más expuestas al peligro a causa del FEN. Fuente: OEFA

En la revisión del listado de esas 2,939 unidades en peligro, Gestión identificó que en su mayor parte comprenden grifos y estaciones de servicio de combustibles y gas, plantas envasadoras de GLP y gasoductos de gas natural.

Lotes en riesgo

También incluye plantas de fraccionamiento de líquidos, sistemas de transporte por ductos de gas natural, instalaciones de transporte y plantas de venta de derivados, además del Oleoducto Nor Peruano (operado por Petroperú).

Asimismo, la relación comprende cerca de 59 lotes de hidrocarburos, entre ellos la mayor parte de los que se encuentran actualmente en operación para la producción de petróleo, como los lotes 95, X, 8, V, VI, VII, XIII, 131, el Lote I, entre otros.

Además, figuran también otras instalaciones petrolíferas paralizadas como los lotes192, XIX, 158, IX, XXI, 31-B, 31-D, XV, XX, III, XXIII, XXV, 67, 39, entre otros, ubicados todos ellos en su mayoría en la cuenca Talara y en la Amazonía.

Hay cerca de 59 lotes petroleros en posible riesgo por El Niño, según data de OEFA

Al respecto, Carlos González, director gerente de Enerconsult S.A., señaló a Gestión que, por la magnitud que está alcanzando el FEN en el norte -donde se ubica cerca del 85% de la producción petrolera nacional- es previsible que ese fenómeno de todas maneras afecte la explotación de crudo.

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Perupetro verifica instalaciones

En tanto, consultada sobre el tema, Perupetro informó a Gestión que está coordinando con las empresas operadoras de lotes para que estén preparadas ante el FEN, y que su objetivo es verificar que hayan identificado instalaciones vulnerables.

Además, esa agencia indicó que verificará que apliquen medidas preventivas para reducir los posibles impactos en sus operaciones y en la producción, y que realiza seguimiento constante mediante comités de supervisión y visitas de campo.

Preguntada en qué casos corresponde que los operadores de lotes declaren fuerza mayor a sus contratos ante el FEN, respondió que ésto procede a solicitud del operador unicamente ante eventos climáticos extremos.

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¿Cuándo amerita la fuerza mayor?

Entre ellos mencionó lluvias atípicas e inundaciones severas, que rebasen las medidas de seguridad habituales, afecten a sus instalaciones y a la cadena logística establecida.

“De presentarse solicitudes, estas deberán ser evaluadas caso por caso por parte de Perupetro, ya que cada lote tiene sus propias características y particularidades”, anotó.

Respecto a paralizaciones de actividades, refirió que hasta el momento, ningún operador ha comunicado que tenga previsto detener sus operaciones a causa de El Niño.

No obstante, para el experto Carlos González, en concordancia con los contratos, la invocación de causal de fuerza mayor cuando existe riesgo para la vida y la salud de los trabajadores, no debe ser discutida, más aún si las propias autoridades del Gobierno ya reconocieron dicho riesgo.

No hay que esperar que haya daños

“No se puede admitir la tesis de que, para invocar fuerza mayor por los riesgos inherentes al FEN primero debe ocurrir la inundación, deslizamientos, activación de quebradas, lluvias extremas, o afectación total de las vías de acceso”, sentenció el especialista en hidrocarburos.

Refirió que la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece obligaciones preventivas para el empleador, que se adoptan antes de exponer a los trabajadores a situaciones peligrosas y no después de que el daño se materialice.

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Consultado sobre el tema, Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro, señaló que ante los riesgos que trae el FEN, lo que correspondería es que se declare la fuerza mayor de contratos petroleros para que se posterguen obligaciones de inversión pactadas, más no así para extender los plazos de esos acuerdos contractuales.

Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro

“Las obligaciones (de inversión) tienen cronogramas para su cumplimiento, y en este caso, pueden ser modificados por razones de fuerza mayor como es El Niño, las empresas están en todo su derecho de solicitarlo”, anotó.

Ochoa, doctorado en geología, refirió que en la cuenca Talara y el noroeste en general, dada la geografía de la zona los yacimientos de hidrocarburos pueden estar expuestos a que las lluvias reactiven quebradas antiguas y a la caída de huaicos, perjudicando las operaciones de explotación.

Osinergmin alista plan de acción

Mientras tanto, Oscar Echegaray, gerente de la División de Supervisión Regional de Osinergmin, refirió que han aprobado un plan de acción para enfrentar el FEN, en el cual han identificado instalaciones vulnerables en los sectores electricidad, hidrocarburos, combustibles líquidos y gas natural.

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Remarcó que son las empresas las encargadas de ejecutar medidas preventivas y cualquier reparación de sus instalaciones, y que ese ente supervisor se va a enfocar en una fiscalización preventiva para que aquellas puedan ejecutar anticipadamente sus planes de acción, para garantizar la continuidad de sus servicios.

Señaló que en el sector hidrocarburos también han identificado infraestructura vulnerable, y que supervisan toda la cadena, desde la producción, las plantas de procesamiento, las refinerías y los sistemas de transporte.

¿Cuál será la prioridad?

En el gas natural la prioridad es salvaguardad la integridad de los sistemas de transporte, los ductos de transporte y distribución, para lo cual monitorean cruces de ríos, zonas de quebradas, a fin de salvaguardar la continuidad del servicio de gas.

La prioridad, anotó, son zonas de la costa norte y centro del país, como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica, donde la infraestructura está expuesta a inundaciones. Para el efecto, indicó que se han estado protegiendo algunas plantas de envasado de GLP, revisando sus sistemas de drenaje.