Cerca de 60 lotes petroleros estarían en riesgo por el FEN, según OEFA (Foto: Andina)
Cerca de 60 lotes petroleros estarían en riesgo por el FEN, según OEFA (Foto: Andina)
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Elías García Olano
Elías García Olano

Después del sector agricultura, las instalaciones de la industria de hidrocarburos en el Perú son la que enfrentan los mayores peligros derivados de los desastres naturales que puede causar el Fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria en este verano, según nuevos reportes oficiales.

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